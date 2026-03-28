Quema de cobre inicia incendio en Escobedo afectando a tejabanes

Hasta el momento, las autoridades mantienen las labores en el sitio del incidente, el cual debido a la basura y maleza del área ha podido tomar fuerza

Un fuerte incendio se registró en la colonia Nueva Esperanza en el municipio de Escobedo, provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el sitio.

El siniestro se registró cerca de un domicilio ubicados en la calle Santa Elviria.

Inicialmente se realizaba una quema urbana que se salió de control y se extendió hacia cuatro tejabanes de la colonia.

Elementos de Protección Civil Estatal y municipal, en conjunto a Bomberos de Nuevo León, acudieron al sitio para atender la emergencia y trabajar en el control del fuego.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las labores en el sitio del incidente, el cual debido a la basura y maleza del área ha podido tomar fuerza.