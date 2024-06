'Quema' a presunta repostera de Monterrey por tétrico pastel

Muchas personas utilizan las redes sociales para hacer denuncias públicas debido al alcance que estas logran tener y en ocasiones encuentran solución.

Como el caso de una usuaria de Facebook identificada como Kenia Ramos quien 'denunció' a una presunta repostera por entregarle un espeluznante pastel con temática de Hello Kitty que le había 'solicitado'.

"Gente no le compren pasteles a Fernanda, me cobró $300 por una cabeza de pastel de cumpleaños de Hello Kitty. Pésimo servicio no la recomiendo", se lee en el mensaje.

La publicación fue acompañada de dos fotografías, una de la cuenta de la presunta repostera, y otra del pastel en donde se puede ver un tétrico rostro del personaje de Kitty con una dentadura sobresaliendo.

Como era de esperarse la publicación comenzó a viralizarse y los usuarios reaccionaron con humor al comentar: "Parece Chuky enojado", "Pensé que era la cara del demonio", "Freddy Kruger", "Que feo pastel, hasta da miedo", "Le puso la placa de dientes de la abuelita que miedo", "No creo que sea real, para mí que le bajó al marido y la quiere quemar", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Debido al impacto que generó la publicación, la presunta respostera reaccionó en los comentarios.

Y así culminó la presunta queja contra la respostera, que resultó solo ser una broma entre amigas y que por lo pronto ya se hicieron virales.

Comentarios