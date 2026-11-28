Quedan ilesos conductores tras choque en Vista Hermosa

Por: Danea Lázaro 28 Noviembre 2026, 01:09 Compartir

Protección Civil estatal y municipal informó que dos vehículos chocaron en Bolivia y Canadá, en Vista Hermosa, quedando uno de ellos volcado.

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Dos conductores resultaron ilesos luego de protagonizar un accidente en calles de la colonia Vista Hermosa en Monterrey. Los hechos ocurrieron sobre la calle Bolivia en su cruce con la calle Canadá, donde uno de los vehículos terminó volcado. Atención del percance y valoración médica Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes mencionaron que ambos automóviles, uno en color gris y otra camioneta en color verde, habrían impactado, quedando volcada. Ante el percance, rápidamente se solicitó personal de Cruz Roja, quienes descartaron que se contara con personas lesionadas, por lo que no fue necesario algún traslado.