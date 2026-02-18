Quedan graves dos menores tras choque en motocicleta en Monterrey

El percance ocurrió cuando los jóvenes circulaban a bordo de una motocicleta y fueron impactados por un vehiculo en la colonia Urbivilla del Rey

Dos adolescentes de 15 años resultaron gravemente lesionados luego de un accidente de crucero registrado la noche del domingo, en la colonia Urbivilla del Rey, al norponiente de Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30, en el cruce de las calles De los Astros y Monte Calvario, cuando los jóvenes, identificados como Dilan y Sergio, circulaban a bordo de una motocicleta y fueron impactados de frente por un Nissan Versa, cuyo conductor intentó incorporarse a la vialidad.

Tras la colisión, ambos menores salieron proyectados y sufrieron golpes severos, principalmente en la cabeza, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado en el lugar del accidente.

Paramédicos del Grupo de Avanzada y Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria a los adolescentes y posteriormente fueron trasladados por dos ambulancias de Cruz Roja a la Clínica 21 del IMSS, donde quedaron internados para su valoración médica.

Elementos de auxilio y rescate, así como personal de la Cruz Roja, participaron en la atención del incidente, mientras que el conductor del Nissan Versa fue retenido para las investigaciones correspondientes.