Quedan atrapados en el Cerro de la Silla por la lluvia

Un equipo integrado por seis rescatistas municipales logró localizarlos en un punto elevado y de difícil acceso, del cual descendieron la mañana de hoy.

Un hombre y su hijo menor de edad fueron rescatados tras quedar atrapados por la lluvia en la zona de Las Cascadas, en el Cerro de la Silla.

Elementos de Protección Civil de Guadalupe implementaron un operativo luego de que la esposa del senderista alertara sobre el incidente.

¿Qué ocurrió durante la excursión?

Fue la tarde del sábado cuando el hombre y el niño subieron al paraje, se salieron de la ruta y, al caer la noche, se vieron imposibilitados para descender debido a las condiciones del clima.

Un equipo integrado por seis rescatistas municipales logró localizarlos en un punto elevado y de difícil acceso.

¿Cuál era el estado de salud del padre y el menor?

Ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones, por lo que, ante el riesgo del descenso, la autoridad recomendó esperar hasta el amanecer.

Para que pasaran la noche sin exponerse a las bajas temperaturas, se les brindaron mantas térmicas, así como alimentos y bebidas para recuperar energías.

¿Cómo concluyeron las labores de extracción?

La mañana del domingo, los elementos iniciaron las labores de extracción, logrando trasladarlos hasta la entrada del paraje, donde sus familiares ya los esperaban.

Padre e hijo se retiraron por sus propios medios, sin requerir traslado hospitalario. Ante las condiciones climáticas adversas, Protección Civil exhortó a evitar practicar senderismo para prevenir percances.