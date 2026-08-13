Queda vinculado a proceso por portación de arma y cartuchos

Johan 'N' fue detenido en las inmediaciones de la colonia Valle de Santa Lucía, en el municipio de Monterrey, por elementos de Fuerza Civil.

La Fiscalía General de la República obtuvo auto de vinculación a proceso contra Johan “N”, por su probable participación en delitos de Armas de Fuego y Explosivos.

En audiencia de continuación, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional logró que a Johan “N” se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El ahora imputado fue detenido en las inmediaciones de la colonia Valle de Santa Lucía, en el municipio de Monterrey, por elementos de Fuerza Civil, quienes le aseguraron un arma de fuego, un cargador para arma de fuego, 74 cartuchos hábiles y tres chalecos balísticos.