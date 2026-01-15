Queda poste de CFE a punto de colapsar en Guadalupe

La estructura presenta daños severos desde hace al menos un año sin que hasta el momento haya sido reparada o retirada, en la colonia Jardines de San Rafael

Un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva más de un año en condiciones críticas, a punto de caer, sostenido únicamente por cables cercanos, lo que representa un grave riesgo para peatones y automovilistas.

El poste se localiza sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de su cruce con Calle Nueva, en los carriles de oriente a poniente, en la colonia Jardines de San Rafael, en Guadalupe.

De acuerdo con reportes realizados por transeúntes y automovilistas al número de INFO7, la estructura presenta daños severos desde hace al menos un año sin que hasta el momento haya sido reparada o retirada.

La zona es de alta afluencia pues se encuentra cercana a una estación de la Ecovía y en las inmediaciones de una empresa.

Aunque este poste no es el único. A un costado se ubican al menos dos postes más que presentan daños similares en la base, con el concreto completamente desprendido, varillas expuestas y algunas incluso dobladas, evidenciando el avanzado deterioro de las estructuras.

En el lugar también se observan rastros de que al menos dos postes ya fueron retirados previamente.

Presuntamente, los daños habrían sido ocasionados por camiones de carga pesada pertenecientes a transportistas que ingresan y salen de la empresa cercana.

Pese al riesgo, hasta el momento no existe ningún acordonamiento ni señalización por parte de las autoridades que advierta a peatones y automovilistas.

El llamado es para la Comisión Federal de Electricidad para que atienda esta situación antes de que ocurra un accidente.