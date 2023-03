Queda Parque Niños Héroes sin color; luce descuidado y seco

Visitantes al Parque Niños Héroes señalan la falta de mantenimiento, ya que ahora cuenta con pocas áreas verdes y el lago está completamente seco

Por: Fernando González

Marzo 02, 2023, 10:59

Triste, descuidado y abandonado, así luce el Parque Niños Héroes, en el municipio de Monterrey.

“Pues sí, le falta. Le faltan muchos árboles y pues se secó todo lo que es este laguito. Había patos. Ahora ya no hay ni tortugas ni patos. Este sí necesita que lo reforesten”, dijo Leticia Díaz.





Sin patos, sin luminarias, los señalamientos despintados, bebederos inservibles, baños en pésimas condiciones, el lago totalmente seco y un muelle destruido.

Los ciudadanos que aún acuden a este parque recriminan a la anterior administración, pues alegan que durante la pandemia lo dejaron olvidado.

“No le dio el cuidado e igual no se sabía lo del agua del problema, pero no tomaron en cuenta que vieran ese cuidado para que no pasara esto, porque la verdad quedó así seco y como desértico”, comentó la visitante.

Para muchos el espacio verde en el que familias pasaban el fin de semana, pasó a ser un lugar sin vida y color.