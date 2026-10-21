Queda joven atorada en vías del tren por manejar con celular

Su vehículo, un MG en color negro, se incrustó en la separación de concreto para luego ladearse hacia la zona de piedras, a un costado de donde pasa el tren.

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Por utilizar el teléfono celular mientras circulaba a alta velocidad, una joven conductora quedó atascada en la división de la avenida Juan Pablo II y las vías del ferrocarril, en Guadalupe.

Su vehículo, un MG en color negro, se incrustó en la separación de concreto para luego ladearse hacia la zona de piedras, a un costado de donde pasa el tren.

El accidente ocurrió en el cruce con la avenida Linda Vista, en la colonia Adolfo Prieto, a las 6:30 de la mañana del martes.

Al no poder regresar la unidad a la circulación la mujer solicitó apoyo, provocando un despliegue de autoridades.

Personal de Protección Civil de Nuevo León la revisó y descartó que presentara heridas o golpes de consideración.

En tanto, oficiales de Tránsito municipal abanderaron un carril en dirección poniente para las maniobras de la grúa.

A los uniformados la conductora refirió que una distracción al volante por el uso de su dispositivo móvil causó el percance.