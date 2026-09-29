Queda grave motociclista tras chocar con camioneta en Monterrey

El conductor del vehículo ligero, de aproximadamente 55 años, quedó inconsciente sobre el pavimento y logró ser reanimado

Un motociclista terminó herido de gravedad tras protagonizar un choque contra una camioneta van en el centro de Monterrey.

El conductor del vehículo ligero, de aproximadamente 55 años, quedó inconsciente sobre el pavimento y logró ser reanimado luego de varios minutos de maniobras cardiopulmonares.

La motocicleta, de acuerdo con el reporte preliminar, circulaba sobre la avenida Francisco I. Madero e impacto a la unidad utilitaria que iba en la dirección norte de Félix U. Gómez.

El percance provocó un despliegue de rescatistas, pues el motociclista se encontraba en paro cardiorespiratorio y personal de la Cruz Roja, así como de Protección Civil de Monterrey, tuvieron que aplicar técnicas de RCP.

Así mismo fue necesario suministrarle adrenalina y descargas eléctricas hasta que se reestableció el pulso de nueva cuenta.

La víctima fue trasladada hasta la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, escoltada durante el trayecto por patrullas de Tránsito municipal.

En tanto, el conductor de la camioneta no presentó lesiones, y quedó a disposición de la Policía para el procedimiento de deslinde de responsabilidades.

Trascendió que la autoridad solicitará la grabación de las camaras del C4 instaladas en el cruce para determinar cómo ocurrió el choque.