Queda familia de ocho atrapada en elevador en Guadalupe

Falla eléctrica provocada por lluvias de este sábado deja a familia de ocho personas atrapada en un elevador de una plaza comercial.

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Una familia de ocho personas quedó atrapada en el elevador de la plaza comercial Luana, en Guadalupe.

Trascendió que los afectados acababan de salir de un restaurante en el segundo piso y pretendían llegar a la planta baja.

Tras ingresar al ascensor y descender, el aparato no volvió a abrir la puerta.

A la plaza, ubicada sobre las avenidas Miguel Alemán y Las Américas, se desplegó inicialmente Bomberos del municipio para atender el rescate.

Los afectados permanecieron al interior del elevador por aproximadamente 15 minutos.

A su arribo, los rescatistas manipularon los botones y la puerta se abrió con normalidad.

Se presume que una falla eléctrica provocada por la lluvia del sábado habría causado que el ascensor se desconfigurara.

Las ocho personas, entre ellas una menor de edad, salieron sin presentar complicaciones de salud y se retiraron por sus propios medios.

Personal de Protección Civil de Nuevo León acordonó el acceso al aparato, recomendando al personal de la plaza su revisión.