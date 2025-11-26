Queda en libertad mujer que mató a su pareja; fue defensa propia

Vecinos del sector señalaron que momentos antes se escucharon gritos y una fuerte discusión, seguida de la llegada de elementos municipales

Una mujer que había sido detenida tras la muerte de su pareja en un incidente ocurrido en Cadereyta Jiménez recuperó su libertad luego de que la autoridad determinara que actuó en legítima defensa al intervenir para proteger a su hijo durante un episodio de violencia familiar.

El hecho que derivó en la investigación ocurrió la noche del 23 de noviembre en la colonia Lázaro Cárdenas, en el cruce de Carlos Salazar y Modesto Arreola, donde se reportó que un hombre había perdido la vida a consecuencia de heridas producidas con un arma blanca dentro del establecimiento Abarrotes González.

Vecinos del sector señalaron que momentos antes se escucharon gritos y una fuerte discusión, seguida de la llegada de elementos municipales.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, la mujer, identificada como Elizabeth “N”, de 22 años, habría intervenido para defender a su hijo durante una confrontación con su pareja sentimental, con quien presuntamente mantenía un historial de conflictos y de episodios de violencia doméstica que ya habían generado preocupación entre los habitantes de la comunidad.

La víctima fue identificada como Héctor Adrián Morales, de 32 años, quien quedó sin vida dentro del negocio mientras se solicitaba el apoyo de paramédicos y autoridades.

Tras el incidente, la mujer fue asegurada por elementos de Seguridad Pública Municipal y entregada a la autoridad ministerial para el desarrollo de la investigación correspondiente.

Peritos acudieron al establecimiento para reunir evidencia y determinar la mecánica de los hechos, mientras que agentes ministeriales recabaron declaraciones entre vecinos y familiares.

Este 25 de noviembre, y luego de analizar el entorno familiar, los testimonios y los indicios reunidos, la autoridad competente resolvió que Elizabeth “N” actuó en legítima defensa, por lo que se ordenó su liberación y se continuará integrando la carpeta de investigación bajo esa consideración.