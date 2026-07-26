Queda en libertad conductora involucrada en accidente en Apodaca 

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio de 2026 sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con Parque Industrial Kalos

La conductora que fue detenida tras el accidente vial en el que perdió la vida un comerciante sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, quedó en libertad luego de que un juez declarara ilegal el control de su detención.

Durante la audiencia para resolver su situación jurídica, la autoridad judicial determinó como ilegal la detención de María "N", de 53 años de edad, quien era investigada por el delito de homicidio a título de culpa.

Pese a esta resolución, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación y, una vez reunidos los elementos necesarios, solicitará una nueva audiencia para formular la imputación, esta vez sin persona detenida.

Accidente ocurrió sobre la avenida Miguel Alemán

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio de 2026 sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con Parque Industrial Kalos, cuando la mujer conducía un automóvil Nissan Versa gris.

De acuerdo con la investigación, la conductora perdió el control de la unidad, impactó la barrera de contención y el vehículo se proyectó varios metros, ocasionando la muerte de un hombre identificado como José.

El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del percance y determinar las responsabilidades legales.