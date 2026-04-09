Queda detenido tras robar ropa de tienda departamental

El inculpado, identificado como Javier, llegó a una tienda Zara, ubicada al poniente de Monterrey, en donde escondió prendas de ropa en una bolsa

Un sujeto que se apoderó de ropa con valor total de 21 mil pesos, fue detenido en la colonia Bosques de las Cumbres.

El robo fue descubierto por guardias de una tienda departamental ubicada en la avenida Paseo de los Leones y Pedregal.

Se estableció que el inculpado identificado como Javier, de 26 años, llegó al negocio denominado Zara.

Durante varios minutos se dedicó a esconder prendas de ropa en una bolsa.

Pero al salir del local, el detector instalado en la puerta lo delató.

Esto provocó que los guardias de la empresa le marcaran el alto, exigiéndole comprobará lo que llevaba.

Al revisar la bolsa encontraron varias prendas de ropa cuyo valor asciende a 21 mil 530 pesos.

Esto originó que se diera aviso a la Policía cuyos elementos llegaran al lugar.

El presunto responsable del robo quedó a disposición del Ministerio Público.