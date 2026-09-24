Queda detenido tras dañar auto con una piedra

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Escobedo y Vasco de Gama, donde elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia.
De acuerdo con el reporte policial, una mujer salió de su domicilio y observó al hombre, quien presuntamente se encontraba realizando una necesidad fisiológica en la vía pública. Al llamarle la atención, ambos comenzaron a discutir.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, durante el altercado el hombre tomó una piedra de gran tamaño y la lanzó contra su vehículo Kia, color negro, que se encontraba estacionado, ocasionando daños en el vidrio trasero.
En ese momento, la mujer pidió auxilio a los elementos municipales que circulaban por el sector y señaló al presunto responsable, quien permanecía a varios metros del lugar.
El hombre fue identificado como Édgar Rafael “N.”, de 45 años, y quedó detenido por el presunto delito de daño en propiedad ajena. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.
El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.