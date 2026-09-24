Queda detenido tras dañar auto con una piedra

Un reclamo por realizar una necesidad fisiológica en vía pública terminó con un hombre detenido, luego de reaccionar lanzando una piedra contra un automóvil

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Escobedo y Vasco de Gama, donde elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, una mujer salió de su domicilio y observó al hombre, quien presuntamente se encontraba realizando una necesidad fisiológica en la vía pública. Al llamarle la atención, ambos comenzaron a discutir.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, durante el altercado el hombre tomó una piedra de gran tamaño y la lanzó contra su vehículo Kia, color negro, que se encontraba estacionado, ocasionando daños en el vidrio trasero.

En ese momento, la mujer pidió auxilio a los elementos municipales que circulaban por el sector y señaló al presunto responsable, quien permanecía a varios metros del lugar.

El hombre fue identificado como Édgar Rafael “N.”, de 45 años, y quedó detenido por el presunto delito de daño en propiedad ajena. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.