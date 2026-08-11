Queda colonia Terminal entre árboles caídos y cableado peligroso

Las lluvias y vientos del sábado derribaron árboles en distintos puntos de la colonia; en la calle Julián Villarreal, los cables quedaron sobre la vía pública

Los daños que dejaron las lluvias y los fuertes vientos del sábado continúan generando riesgos para vecinos de la colonia Terminal, donde árboles derribados y cables eléctricos permanecen sobre la vía pública.

Uno de los puntos más afectados se encuentra sobre la calle Julián Villarreal, en su cruce con Jesús Garza, donde un árbol cayó y arrastró parte del cableado eléctrico.

La situación mantiene sin luz a habitantes de algunos departamentos de la zona y, además, representa un peligro para quienes transitan por el lugar, debido a que hay cables tendidos sobre el piso entre los restos del árbol.

Vecinos temen que alguna persona pueda tropezar o entrar en contacto con el cableado, mientras que los automovilistas también deben circular por otra calle ante el árbol que está cerrando toda calle.

La afectación se mantiene desde el sábado, cuando las condiciones de viento y lluvia provocaron la caída del árbol.

Pero este no es el único punto con afectaciones. En la calle Pedro Noriega número 1611, otro árbol de aproximadamente cinco a seis metros de altura cayó dentro de una vivienda. Juan Carlos y su hermana no se encontraban en casa al momento del incidente, por lo que no hubo personas lesionadas.

En este segundo caso, el árbol también dañó la instalación eléctrica del domicilio. La mufa quedó doblada y prácticamente sobre la entrada de la vivienda, por lo que los habitantes temen que pueda desprenderse, principalmente ante el paso de vehículos de gran altura que podrían enganchar el cable.

Los residentes aseguran que desde el sábado han solicitado la intervención de Protección Civil, sin que hasta el momento hayan acudido a revisar el lugar. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades para retirar los árboles, atender el cableado y restablecer las condiciones de seguridad, antes de que estos daños provoquen un accidente.