Queda atrapado 15 horas en cine del centro de Monterrey

Hombre se queda dormido durante la película y al despertar el cine ya había cerrado, por lo que quedó atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios

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Lo que comenzó como una tarde de entretenimiento terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para Raúl, un guardia de seguridad que quedó atrapado durante alrededor de 15 horas al interior del cine Río Cinemas 70, en el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Washington y Cuauhtémoc, donde el hombre, de 51 años, acudió a ver la película Zona de Riesgo luego de una extensa jornada laboral.

De acuerdo con el propio afectado, el cansancio acumulado tras varias horas de trabajo le ganó la batalla y terminó quedándose dormido dentro de la sala cinematográfica.

Sin embargo, al despertar la escena era completamente distinta.

Las luces estaban apagadas y el inmueble ya había cerrado sus puertas, por lo que quedó atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante la situación, Raúl solicitó apoyo de autoridades de Protección Civil y de la Policía de Monterrey; sin embargo, presuntamente le informaron que no podían intervenir de inmediato debido a cuestiones legales, ya que forzar accesos o dañar puertas del establecimiento podría representar responsabilidades.

Fue hasta cerca de las 08:00 horas cuando personal del cine arribó al lugar y abrió las instalaciones, permitiendo finalmente que el hombre pudiera salir.

Tras recuperar la libertad, Raúl comentó que descansaría y reconoció sentir pena por lo ocurrido, aunque tomó con humor la experiencia que, por varias horas, convirtió una función de cine en una larga noche de encierro involuntario.