Queda atorado Tráiler en retorno de San Pedro

Tráiler se atora en retorno de Vasconcelos en San Pedro, daña jardinera y banqueta; vialidad cerrada mientras grúa y aseguradora lo liberan

Un tráiler se quedó atorado al intentar retornar sobre la avenida Vasconcelos y causó algunos daños en la jardinera, así como en la banqueta en San Pedro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:20 horas de este miércoles en el cruce de Ricardo Margain y la avenida ya mencionada, justo en la curva para cambiar de sentido a dirección a Monterrey.

Las grandes dimensiones del tractocamión hicieron que se quedara con algunas ruedas suspendidas, imposibilitando que este tuviera la tracción necesaria para poder desplazarse.

Además, durante la maniobra, el vehículo pesado causó algunos daños en banquetas como en la jardinera que se encuentra en dicho retorno, el operador de la unidad intentó en repetidas ocasiones, sin éxito, regresar el camión al suelo para liberar la vialidad.

Tras el reporte de esta obstrucción, al menos cuatro unidades de la policía de San Pedro se ubicaron en la zona para evitar el acceso a esta vía y complicar la situación.

Al no conseguir mover el tráiler, se mantuvo cerrada la vialidad en espera de la aseguradora del operador y una grúa para poder regresar el tractocamión a la posición adecuada.

Esta problemática se ha vuelto algo recurrente; según testigos del hecho, este retorno presenta varios daños por todas las veces que un vehículo pesado se atora al querer pasar por ahí.

Y es que los daños son evidentes en bolardos, orillas de banquetas y en jardines, ya que trascendió que por este mismo problema se han reventado los sistemas de riego y ya no fueron reparados.

Este mismo año, el pasado seis de febrero ocurrió la misma situación, la cual mantuvo atorada la vialidad por alrededor de 40 minutos, ya que subió las cuatro llantas de la caja en la jardinera del retorno.

Y también jalo cableado de telefonía y televisión de la colonia Valle de Santa Engracia.