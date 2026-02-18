VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

¿Qué simboliza la quema de las palmas para la ceniza?

Por: Olivia Martínez

17 Febrero 2026, 12:30

Compartir
WhatsApp

Quemar las palmas benditas del Domingo de Ramos del año pasado representa que todo lo material es pasajero. Las cenizas simbolizan humildad y penitencia

Para tener la ceniza que se impondrá en la frente de los feligreses  este Miércoles, inicio de la Cuaresma, en las parroquias desde los días previos se hizo la quema de palmas, y acudimos a la Misión Parroquial San Pedro y San Pablo, en el  municipio de Salinas Victoria.

Ahí no hay construcción de la Iglesia; es solo un predio  ajeno con  un cobertizo y  con modestas bancas para sentarse.

Pero la Iglesia está donde están los feligreses... y ellos tienen la  esperanza de que algún día se haga realidad la edificación del  templo.

El padre Óscar Lomelín Blanco,  rector de la Misión Parroquial San Pedro y San Pablo, reconoce  que el empuje de los  fieles  católicos del sector, principalmente oriundos de  San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, es muy superior a todo.

"La  mayoría  viene  con mucha fe, con mucho ánimo, con  muy buena religiosidad, así  que las dificultades materiales de no contar con  el templo ni instalaciones se suplen con el entusiasmo y la  fe de la gente", expresó.

Eso es fe. Observe: Sin haber templo, cientos de católicos se reúnen en las misas y sacramentos  para escuchar la palabra de Dios.

Pero, ¿qué simboliza quemar las palmas benditas del Domingo de Ramos del año pasado para este Miércoles de Ceniza?

Representa que todo lo material es pasajero.

Las cenizas simbolizan humildad, penitencia y conversión.

"Es un signo externo,  de conversión, de deseo de conversión, de arrepentimiento, y simboliza lo frágil y lo fuerte que es la vida; esas palmas estaban verdes, terminaron secas, en cenizas, y recuerda que somos polvo, venimos del polvo y al polvo hemos de volver. Cuando una persona no tiene el horizonte de su vida, toma ciertas decisiones, y cuando sabe que la vida es corta, la aprovecha mejor", expresó.

El colaborador en la Sacristía, Francisco Manuel González Perales, agradeció a la comunidad por aportar las palmas.

"La ceniza es  lo que queda, el desecho de algo que ha sido consumido por  el fuego,  entonces la hemos incinerado, la hemos dejado enfriar y luego la hemos triturado para bendecirse e imponerse a los  fieles en señal de este Miércoles de Ceniza... estoy con la voluntad,  con el amor a Dios y el amor a su pueblo de servirle", expuso.

En Miércoles de Ceniza y todo el año, recuerde: polvo somos y en polvo nos convertiremos.

Comentarios