¿Qué significa Mariel? Nombre de la hija de Mariana y Samuel

Aunque el gobernador señaló que es la unión de su nombre y el de su esposa, tiene un significado que describe también su personalidad

Por: Patricia Agüero

Marzo 15, 2023, 15:06

El gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez disfrutan de la llegada de su primogénita Mariel quien nació el viernes 10 de marzo del 2023.

Fieles a su estilo, el gobernador y la titular de 'Amar a Nuevo León', por medio de historia en Instagram, mantuvieron a los ciudadanos informados desde el primer momento en que Mariana estuvo teniendo contracciones hasta el momento de su nacimiento en un hospital privado en el municipio de San Pedro.

A dos días de cumplirse la primer semana de nacida, te contamos el significado de su nombre 'Mariel', pues aunque García Sepúlveda explicó que el nombre se eligió del inicio de Mariana y el final de Samuel, existe un significado religioso.

El nombre Mariel proviene de dos nombres: María, que significa 'amada de Dios', e Isabel, cuyo significado es 'Dios es perfección'.

El nombre Mariel proviene del hebreo, ya que tanto el nombre María, como el nombre Isabel provienen del hebreo.

La personalidad del nombre Mariel es que son mujeres muy seguras de sí mismas, nada ni nadie les hace cambiar el rumbo de sus objetivos. Tienen una gran autoestima y son conscientes de las virtudes y limitaciones que tienen.

En las relaciones sociales, su círculo de amistades es amplio, tiene muchos amigos y todos muestran una gran estima hacia Mariel. Es una de esas amistades en la que puedes confiar, de las que te ofrece ayuda si la necesitas y con la que te ríes y te lo pasas muy bien.

Mariel tiene total prioridad hacia su familia, le encanta hacer planes con su familia, ya sean comidas, cenas, ir de picnic o al cine a ver una película.

En el ámbito laboral, es una persona muy aplicada, trabajadora y emprendedora. No se conformará con cualquier trabajo e intentará luchar a por el trabajo de sus sueños. Su ambición y fuerza de voluntad le permitirá llegar lejos y conseguir todo lo que se proponga.

Cómo eligieron Samuel y Mariana el nombre de Mariel

Después de que la pareja anunció el 29 de agosto del 2022 que estaban esperando la llegada de su primer hijo o hija, el gobernador Samuel García lanzó una encuesta en Instagram para preguntarle a los ciudadanos cómo llamar a su bebé.

Ante el pronóstico de lluvias en Nuevo León en medio de la crisis del agua, los usuarios coincidieron en proponer el nombre de 'Lluvia'.

Más adelante, entrevista con Luis Padua, Samuel García contó que la idea de llamar a su hija 'Lluvia' solo fue 'cotorreo' y contó cómo realmente eligieron el nombre de 'Mariel'.

'El ginecólogo ya sabía, entonces viendo la pancita de Mariana nos dice ¿ya quieren saber qué es? y Mariana no se aguantó y dijo dinos ya, y pues era niña, a partir de ahí empezamos a pensar en nombres, para mí el común era Mariana, pero Mariana muy inteligente dijo para que ella tenga su propia personalidad y su nombre, no le quiero poner el mismo que el mío', agregó.

Sin embargo, en una comida entre la familia de Mariana y del mandatario, fue cuando se eligió el nombre de Mariel.

'En una comida con las dos familias sale el tema del nombre y mi suegra dice pues uno mixto, pónganle Marisa, Mariana y Samuel, pero mi esposa conoce a alguien que se llama Marisa y no le cae bien y dijo Marisa no porque me acuerdo de no sé quién y luego ella solita dijo Mariel, el inicio de Mariana y el final de Samuel, y dice mi mamá a mí me encanta', mencionó el gobernador de Nuevo León.