Que siempre no sale el presupuesto esta semana

En entrevista, Lorena de la Garza indicó que aún se están afinando algunos detalles en torno al presupuesto y podría ser para la próxima semana

Luego de que los coordinadores de Morena y PAN dijeran ayer que sí, ahora la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, aseguró que era altamente improbable que saliera el Paquete Fiscal esta semana porque no había condiciones para que se aprobara el dictamen.

En entrevista, Lorena de la Garza indicó que aún se están afinando algunos detalles en torno al presupuesto y podría ser para la próxima semana, antes de que termine el mes de febrero. Además, señaló que primero saldría el Paquete Fiscal y posteriormente podrían analizar lo relacionado con la deuda.

Prevén discusión del Paquete Fiscal la próxima semana

“No es altamente improbable que sea mañana sesiones, yo estimo que ya sea para la próxima semana, sí, pero en esta semana yo la veo muy complicada todavía”, dijo la diputada Lorena de la Garza.

Asimismo, indicó que una vez que esté lista la propuesta, se va a circular para que los diputados la estudien y se pueda aprobar por la mayoría de las bancadas.

Señalan ruptura entre PRI y PAN por el presupuesto

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano señaló que al final estas negociaciones no se dieron porque hubo una ruptura entre el PRI y el PAN en este tema del presupuesto.

“Supuestamente estaban muy en alianza y ahora encuentran grandes diferencias entre ellos, por un lado, se menciona que el día de mañana se puede hacer una convocatoria para la comisión, esto lo mencionó el coordinador del PAN, pero formalmente nosotros no tenemos conocimiento de ninguna convocatoria para la reunión de la Comisión de Presupuesto, ni hay documento aún circulado entre los integrantes, porque eso es algo que también vamos a exigir que se cumplan los tiempos de entrega de este documento para ser analizado por parte de nuestra bancada y de ahí en adelante estar de puestos para discutir y analizar el documento. “Pero nada de esto sucede, creo que traen una rebatinga interna ahí fuerte, donde no se pueden poner de acuerdo donde cada quien está viendo sus propios intereses y eso es muy lamentable porque quien más pierde en este momento son las familias de Nuevo León”, agregó Sandra Pámanes.

PAN descarta ruptura y llama al diálogo

Por su parte, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, descartó alguna ruptura con el PRI por el tema del presupuesto y afirmó que seguirán dialogando para llegar a un acuerdo.

“Aquí lo más importante es que pueda haber un acuerdo con todas las bancadas que somos todos los partidos de oposición, nos vamos a ajustar porque no vamos a presentar algo que no alcance los votos. “Seguiremos dialogando con todas las bancadas del bloque opositor, de manera que no hay una ruptura con el PRI, estamos trabajando juntos. Yo ayer hice énfasis en que la presidenta de la comisión es la que debe manejar la agenda del presupuesto, pero que nosotros estamos listos para que en cualquier momento que se circulara, lo pudiéramos votar”, dijo Carlos de la Fuente.

Por separado, Mario Soto indicó que se reuniría con los demás coordinadores para evitar que el tema del presupuesto se retrase más.