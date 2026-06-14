¿Qué reglas debo cumplir para entrar al estadio Monterrey?

¡No te quedes fuera! Los organizadores tendrán la decisión final sobre cualquier artículo que un aficionado intente ingresar.

Si planeas asistir a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es importante conocer las reglas de acceso antes de llegar al estadio. La FIFA estableció una serie de medidas de seguridad que incluyen restricciones para bolsas, alimentos, líquidos, pancartas y diversos objetos que podrían impedir el ingreso de los aficionados.

Las disposiciones buscan agilizar los filtros de revisión y reforzar la seguridad en los recintos, por lo que quienes incumplan las normas podrían ser rechazados en los accesos o incluso obligados a desechar algunos artículos antes de entrar.

¿Qué tipo de bolsas están permitidas?

Todos los estadios aplicarán una política de bolsas transparentes. Los aficionados únicamente podrán ingresar con bolsas fabricadas en plástico, vinilo o PVC transparente que no excedan las dimensiones de 30 x 30 x 15 centímetros.

También estarán permitidas carteras o bolsos pequeños no transparentes, siempre que sean aproximadamente del tamaño de una mano y no superen los 11 x 16.5 centímetros.

Todas las bolsas serán inspeccionadas por personal de seguridad antes del ingreso.

Las banderas y pancartas también tienen restricciones

Los aficionados podrán ingresar con banderas, pancartas o carteles pequeños, siempre que no superen los 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho y estén elaborados con material ignífugo.

Las piezas de mayor tamaño requerirán autorización previa de los organizadores. Además, cualquier bandera o cartel deberá pasar una revisión en los filtros de acceso.

La FIFA también prohíbe materiales con mensajes políticos, discriminatorios, ofensivos o promocionales, así como publicidad no autorizada dentro de los estadios.

Objetos que están completamente prohibidos

Entre los artículos que no podrán ingresar se encuentran:

Armas de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes.

Gas pimienta o sustancias químicas irritantes.

Explosivos, bengalas, fuegos artificiales y bombas de humo.

Herramientas de trabajo.

Cascos de motocicleta o de construcción.

Pelotas inflables, discos voladores y artículos deportivos similares.

Globos y otros objetos inflables.

Bicicletas, scooters, patinetas y patines.

Mochilas y bolsas grandes no transparentes.

Animales, excepto los de asistencia.

Además, los organizadores podrán prohibir cualquier objeto que consideren un riesgo para la seguridad o que afecte el desarrollo del evento.

¿Se puede ingresar con comida o bebidas?

La normativa establece que no se permitirá el ingreso de alimentos ni bebidas externas, salvo excepciones específicas relacionadas con bebés o necesidades médicas debidamente comprobadas.

Los líquidos también tendrán restricciones. Solo se permitirá portar gel antibacterial de hasta 100 mililitros y ciertos medicamentos o líquidos médicos que cuenten con documentación correspondiente.

Las botellas, termos, latas, vasos y recipientes con tapa también forman parte de los artículos restringidos.

¿Qué pasa si no cumples las reglas?

La FIFA señala que los organizadores tendrán la decisión final sobre cualquier artículo que un aficionado intente ingresar al estadio. En caso de incumplimiento, se podrá negar el acceso o solicitar que el objeto sea retirado antes de entrar.

Por ello, quienes asistirán a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deberán revisar con anticipación qué objetos pueden llevar para evitar contratiempos en los filtros de seguridad y disfrutar del encuentro sin inconvenientes.