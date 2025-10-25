¿Qué pasa si consumimos una torta de milanesa de papel?

Luego de la investigación realizada por Info 7, las dudas en la ciudadanía continúan, una de ellas es qué pasa se consume uno de estos peculiares alimentos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las tortas de milanesas hechas con papel, se pueden encontrar en las calles del centro de Monterrey, causando preocupación de aquellas personas que habrían comprado alguna.

Este alimento indignante y altamente dañino podría afectar gravemente nuestro sistema digestivo, debido a los materiales con los que se fabrican los rollos.

“Puede formar masas que se llaman bezoares, una bola de esas sustancias no se absorbe en el intestino, se queda ahí y se va haciendo una masa, y en alguna parte del intestino se puede atorar y obstruirlo, y ¿qué pasa si se tapa? Lo que está antes de ese punto de obstrucción, va a empezar a inflamarse, se llama: distensión, se te inflama el abdomen, tienes vómito o náuseas, se tapa tu intestino ya no hay salida, incluso el intestino se puede llegar a perforar y resultar una complicación muy grave, incluso llevar a la muerte”, mencionó David Luna, médico especialista en medicina de urgencias.

@info7mty 🚫En el Centro de Monterrey se venden supuestas tortas de milanesa que en realidad estarían hechas con papel kraft, un material no apto para el consumo. INFO7 comprobó que estos puestos ofrecen el producto por unos $30 pesos, y el caso se ha viralizado en redes, hoy te informamos acerca de como las preparan e información de un experto #INFO7 #Monterrey #Salud #NuevoLeón #MilanesasDePapel ♬ sonido original - INFO7MTY

Un caso particular e importante de resaltar es el uso de papel Kraft en las tortas para disimular el color, aparentando ser una auténtica milanesas, sin embargo este papel en específico está hecho a base de reciclaje y en su procesado se utilizan diversos químicos.

“Las sustancias químicas que se utilizan para la fabricación de reciclaje de papel, se quedan impregnadas en el mismo, como es el plomo y el cadmio, que naturalmente te pueden dar una intoxicación este tipo de metales”, recalcó el doctor.

¿Cuáles son las recomiendaciones de los expertos?

Revisar los alimentos antes de ingerirlos