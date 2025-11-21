¿Qué papel jugó Nuevo León en la Revolución Mexicana?

Personajes de Nuevo León como Pablo Gonzalez Garza, Antonio I. Villarreal y Pablo A. de la Garza González fueron parte de la historia revolucionaria

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A 115 años del inicio de la Revolución Mexicana, recordemos el papel determinante que jugó Nuevo León, antes, durante y después.

El cronista Leopoldo Espinosa Benavides recordó parte de los episodios.

En la penitenciaría de Monterrey, que estaba dentro de la Alameda, don Francisco I. Madero estuvo preso, sólo por ser adversario de Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales.

"Desde que se baja de la estación del Golfo, el Ferrocarril, lo andaban siguiendo, y ahí en la Alameda, enfrente de la casa de la familia Madero, lo apresan, se lo llevan después a San Luis Potosí, en San Luis Potosí, Madero se escapa, se va a San Antonio, allá convoca a la Revolución Mexicana, que estalla el 20 de noviembre", refirió.

Al caer el porfiriato, Madero es presidente, pero lo matan.

"Quien lo asesina había vivido en Monterrey, era una gente que manejó las obras públicas de Monterrey y fue quien se queda con la presidencia de la República", expresó.

Llega Venustiano Carranza al poder, y surgen en Nuevo León tres grandes revolucionarios.

"Ellos fueron Pablo Gonzalez Garza, Antonio I. Villarreal y Pablo A. de la Garza González. Dos fueron candidatos a la presidencia de la República, uno en tres ocasiones, y otro, Antonio I. Villarreal, en dos", relató.

Carranza se pelea con los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, y abundan los encontronazos entre sus tropas.

"Se fueron a pelear al Cuartel, que estaba en Madero y Corona, hay un problema serio, la gente de Pablo González, al tomar la Cervecería, también toman la cerveza y al tomar la cerveza hacen que los revolucionarios que traía Pablo se emborracharan y se les olvidó a qué venían", explicó.

El Estado sufrió destrucción.

"Llega la gente de Pancho Villa con Felipe Ángeles a la cabeza y él se hace gobernador", detalló.

Felipe Ángeles se ve forzado a dejarle la gubernatura a Raúl Madero, hermano del presidente asesinado.

En Monterrey, Pancho Villa le pasa la charola a los empresarios para financiar la rebelión, y al no tener mucho eco, ordena cerrar empresas, como la Cervecería.

"Les exige un millón de pesos como donativo al movimiento revolucionario. Y desde luego, no pudo porque no había tanto efectivo y le completaron 230 mil pesos. La Cervecería cerró por unos días, no muchos, pero los propietarios, las familias Garza Sada y Garza Lagüera, emigraron, se fueron a Texas y luego regresaron, cuando ya estuvo la Revolución, vino Venustiano Carranza y hasta la visitó", detalló.

Esos fueron parte de los episodios de Nuevo León en la Revolución.