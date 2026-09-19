Qué hacer en Monterrey este fin de semana: guía

Teatro, cine, exposiciones, streaming, naturaleza y conciertos forman parte de las opciones para disfrutar este fin de semana en Monterrey

Este fin de semana Monterrey tendrá distintas opciones para quienes buscan salir de casa y disfrutar de actividades culturales, espectáculos, cine, música y naturaleza.

Entre las alternativas se encuentran obras de teatro, una propuesta internacional de danza, estrenos en cartelera, exposiciones, nuevas temporadas de series y conciertos en la Arena Monterrey.

Arena Monterrey: música para el fin de semana

Grupo Ladrón

El Grupo Ladrón celebrará su 35 aniversario con una presentación en Monterrey. La banda nació en 1991 en la ciudad y a lo largo de su trayectoria ha conseguido premios y éxitos musicales.

Entre sus canciones se encuentran Tú me quieres lastimar, Mi castigo, Amor en llamas, Y es que la quiero, Sola, Estoy enamorado y A la luz de la luna.

Fecha: 18 de septiembre.

Hora: 20:00 horas.

Lugar: Arena Monterrey.

Young Miko

La cantante puertorriqueña Young Miko llegará a la Arena Monterrey este 19 de septiembre.

La artista se ha consolidado dentro de la música urbana con una propuesta que combina rap, trap y reguetón. Sus canciones se han viralizado en plataformas digitales y redes sociales, además de sus colaboraciones con artistas como Bad Bunny en “Fina” y Feid en “Classy 101”.

Su EP Trap Kitty y canciones como Lisa han acumulado cientos de millones de reproducciones.

Fecha: 19 de septiembre.

Hora: 21:00 horas.

Lugar: Arena Monterrey.

Teatro: historias, danza y una mirada al cosmos

Del suelo al silabario

Como parte de Escena CONARTE Temporada de Teatro 2026, llega a cartelera Del suelo al silabario, una obra de teatro documental de la compañía Contexto Teatro.

La puesta en escena se presentará del viernes 18 al domingo 27 de septiembre en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. Las funciones serán los viernes y sábados a las 20:00 horas, mientras que los domingos comenzarán a las 18:00 horas.

Ambientada en el altiplano potosino, la obra recupera las memorias de Minerva Coronado Torres, maestra rural de la comunidad San Juan de Matanzas, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí.

La dramaturgia es compartida por Sonia Gregorio y utiliza textos y memorias de vida de la maestra Minerva Coronado, quien es madre de la directora Mayra Vargas.

A través de Mague, una niña que representa el deseo de aprender, cantar, bailar y conocer los libros que nunca tuvo, la historia recorre la memoria, la infancia y la fuerza transformadora de la enseñanza rural en México.

La propuesta combina testimonios, documentos, fotografías, canciones y recuerdos para rendir homenaje a la educación rural en México. La producción está a cargo de Elvira Popova.

Omphalos

Este 19 de septiembre llega a Monterrey Omphalos, espectáculo del reconocido coreógrafo Damien Jalet que se presenta por primera vez en la ciudad.

La propuesta parte de la historia de dos águilas enviadas por Zeus, una hacia cada extremo del mundo, y explora historias abandonadas creadas desde la observación del cosmos.

El espectáculo contará con 20 bailarines y una monumental antena parabólica para construir un viaje entre el tiempo, el mito y el cosmos, en el que cuerpo, movimiento, música y espacio se encuentran para explorar la memoria, los orígenes y la relación con el cosmos.

Lugar: Teatro de la Ciudad, Dr. José Ma. Coss 732, Col. Centro, Monterrey, N.L.

Fecha: 19 de septiembre.

Costo: de $300 a $400 pesos.

Cine: terror y una boda que se sale de control

Resident Evil: Noche Cero

La franquicia Resident Evil regresa con una nueva historia de la mano del cineasta Zach Cregger, responsable de Weapons y Barbarian.

La película sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que se ve involucrado, sin saberlo, en una carrera por la supervivencia cuando una noche fatídica y aterradora convierte su entorno en un escenario de caos.

A toda Madre

En A toda Madre, película mexicana en donde participan Adal Ramones, Ricardo Pérez y Hugo El Cojo Feliz, sigue a Martín quien descubre que su mamá está a punto de casarse con el bully que lo molestó durante su infancia. Ante esto, decide sabotear la boda.

Sin embargo, lo que comienza como un intento por impedir el matrimonio termina convirtiéndose en una caótica batalla familiar que llevará a Martín a enfrentar sus propios prejuicios y la relación que mantiene con su madre.

Museo: últimos días de “Los Cuervos vuelan hacia el norte”

La exposición “Los Cuervos vuelan hacia el norte” se encuentra en sus últimos días.

A través de video, instalación y la recreación de objetos cotidianos, el proyecto se articula alrededor de un video que examina las prácticas promovidas por el gobierno de Estados Unidos hacia los migrantes que llegaron mediante el Programa Bracero.

La exposición cuestiona un momento histórico de la relación bilateral y la propaganda gubernamental relacionada con los hábitos alimenticios e higiénicos de los trabajadores.

El proyecto es una colaboración entre la artista Wendy Cabrera Rubio y el investigador Jairo Antonio Hoyos, con curaduría de Brenda Fernández.

Para quedarte en casa

Stranger Things: Relatos del 85

Los seguidores del universo de Stranger Things tienen una nueva cita con Hawkins con la llegada de la segunda temporada de “Stranger Things: Relatos del 85”, disponible en Netflix desde este jueves 17 de septiembre de 2026.

La serie animada funciona como un spin-off de Stranger Things y vuelve a Hawkins con n

uevas aventuras protagonizadas por Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Nikki.

Después de los acontecimientos de la primera temporada, el grupo ya conoce la existencia de amenazas provenientes del Mundo del Revés. Ahora tendrán que investigar nuevos fenómenos paranormales y apariciones fantasmales que vuelven a poner al pueblo en peligro.

En esta nueva aventura también tendrán que enfrentarse a criaturas conocidas como hate sprites, mientras intentan descubrir qué provoca los nuevos acontecimientos.

La temporada recuperará escenarios conocidos como Hawkins Middle School y Palace Arcade, además de incorporar nuevos lugares, entre ellos una mina de Hawkins que tendrá un papel importante en la historia.

Monstruo: una historia de Lizzie Borden

Netflix también estrena “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”, cuarta temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan.

La nueva entrega revive uno de los crímenes más famosos de la historia y centra su historia en Lizzie Borden, presentada como el primer gran “monstruo” femenino de la saga.

La producción aborda uno de los sucesos más controvertidos del siglo XIX y combina drama, tensión psicológica y misterio.

El reparto está encabezado por Ella Beatty como Lizzie Borden, acompañada por Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden y Sarah Paulson.

La serie se estrena el 17 de septiembre de 2026.

Naturaleza: una noche entre senderos y fauna

Guardaparques por una noche

Si buscas una actividad al aire libre, el Parque Natural La Estanzuela tendrá el sábado 19 de septiembre la experiencia Guardaparques por una noche.

La actividad permite acompañar a biólogos y guardaparques durante una exploración nocturna, recorrer senderos de noche y conocer cómo se realiza el monitoreo y protección de la fauna del parque.

Fecha y horario: sábado 19 de septiembre de 2026, de 17:30 horas a 7:30 horas del día siguiente.

Lugar: Parque Natural La Estanzuela, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Costo: $500 pesos por persona.

Requisito: llevar casa de campaña.