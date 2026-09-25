¿Qué hacer en Monterrey este fin de semana? Guía de eventos

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, Monterrey y su área metropolitana tendrán distintas opciones para disfrutar del 25 al 27 de septiembre de 2026, desde una función de artes marciales mixtas y propuestas de teatro y danza, hasta estrenos de cine, series, exposiciones y actividades al aire libre.
Te presentamos algunas alternativas para que armes tu agenda y encuentres qué hacer durante estos días.
Artes marciales mixtas en la Arena Monterrey
MMA México 9
La Arena Monterrey será escenario de MMA México 9 este viernes 25 de septiembre a las 17:00 horas, con una cartelera que reunirá combates profesionales y amateurs.
La pelea principal pondrá en disputa el campeonato mundial “El Rey de Monterrey” en la categoría de peso gallo. El actual campeón, Alexis “El OG” Elizais, realizará la primera defensa de su cinturón ante el regiomontano Fabián “Torito” López.
El evento contará además con Brandon Moreno como embajador e invitado especial. Antes de la cartelera principal se realizarán 10 combates amateurs con representantes de diferentes estados del país.
La función también contará con la participación de campeones nacionales, panamericanos y mundialistas afiliados a la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), bajo la sanción de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas.
Teatro para este fin de semana
Del suelo al silabario
Quienes no pudieron asistir a “Del suelo al silabario” tendrán una nueva oportunidad este fin de semana.
La puesta en escena recupera las memorias de la maestra rural Minerva Coronado y presenta, a través de Mague, una niña que desea aprender, cantar, bailar y acercarse a los libros, una historia sobre la infancia y el poder transformador de la educación rural en México.
La dramaturgia corresponde a Sonia Gregorio, a partir de historias de vida de Minerva Coronado Torres, mientras que la dirección está a cargo de Mayra Vargas.
Funciones:
- Viernes 25 de septiembre: 20:00 horas.
- Sábado 26 de septiembre: 20:00 horas.
- Domingo 27 de septiembre: 18:00 horas.
HUH, temporada de danza
La temporada de danza presenta “HUH”, un dueto de danza contemporánea que explora las distintas formas que puede adoptar un abrazo: sostener, guiar, rechazar y resistir.
La propuesta utiliza el vestuario como una extensión del cuerpo. Las prendas cubren, pesan, restringen y separan a los intérpretes para construir una puesta en escena sobre los vínculos humanos, la intimidad, la dependencia y los límites de la cercanía.
La obra cuenta con autoría y dirección de Samantha Narváez Jara y Viviana Marisol Oviedo Moreno, y producción de Samantha Narváez Jara.
Funciones:
- Sábado 26 de septiembre: 20:00 horas.
- Domingo 27 de septiembre: 18:00 horas.
Estrenos y películas que llegan al cine
Hombre al Agua
El cine mexicano tendrá presencia este fin de semana con “Hombre al Agua”, película dirigida, escrita y protagonizada por Gael García Bernal.
La historia sigue a Camilo, un socorrista cubano que trabaja en una playa de La Habana. Después de salvar a un empresario mexicano que está a punto de ahogarse, recibe una invitación para viajar a México, donde obtiene un puesto de trabajo y termina integrado a la familia de su benefactor.
Gael García Bernal dirige HOMBRE AL AGUA (2026) 🌊, su tercer largometraje de ficción, en el que también interpreta a Camilo, un salvavidas cubano que rescata a Abel, un importante empresario que, en agradecimiento, lo lleva a México.— Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) September 23, 2026
🎬 La cinta explora las diferencias de… pic.twitter.com/VivhtTyleT
Lo que inicialmente parece una oportunidad para cambiar de vida se convierte en una historia marcada por la manipulación, el poder y las consecuencias de las decisiones que rodean al protagonista.
El reparto incluye a Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Natalia Oreiro, Manuel García Rulfo y Débora Nascimento.
El corazón de la bestia
“El corazón de la bestia” es una aventura de supervivencia protagonizada por Brad Pitt, quien interpreta a James, un oficial retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que viaja a una zona remota de Alaska acompañado por Odín, su perro ovejero alemán y veterano de guerra.
🎥🐾"El Corazón de la Bestia": trailer de lo nuevo de Brad Pitt— Filo.news (@filonewsOK) August 18, 2026
"Él ha sido la pieza más importante de esta historia", contó el actor presentando a Uber, el perro real que interpreta a Odín.
El thriller de acción llega el 24 de septiembre en cines.pic.twitter.com/5IYXBzkNqT
La cinta, dirigida por David Ayer, combina supervivencia, aventura y el vínculo entre un hombre y su compañero canino.
Vértigo 2
La saga de supervivencia regresa con “Vértigo 2”, que lleva el peligro a un nuevo escenario.
En esta ocasión, Jax intenta superar la muerte de su hermana y acepta junto a Luce una peligrosa aventura en Tailandia para honrar su memoria.
Trailer de FALL 2 (VÉRTIGO 2).— TerrorActo (@TerrorActo_) June 4, 2026
En esta ocasión, Jax tendrá que enfrentarse a una brutal prueba en Tailandia, quedando atrapada a 3000 pies de altura.
FALL 3 ya ha sido confirmada y contará con Scott Mann de nuevo en la dirección.
2 de septiembre. pic.twitter.com/d3Uj5FQUHY
La película llegó a los cines de México el 24 de septiembre, por lo que representa otra opción para quienes buscan una dosis de adrenalina durante el fin de semana.
Avengers: Endgame regresa al cine
Los seguidores de Marvel también podrán volver a ver “Avengers: Endgame” en la pantalla grande a partir del jueves 24 de septiembre.
Este reestreno incluye material inédito y, para las funciones en pantallas IMAX y Certificadas Infinity Vision, un avance adicional de “Avengers Doomsday”.
¡ESTRENO DE LA SEMANA! El equipo vuelve a reunirse... #AvengersEndgame: Bonus regresa a los cines este jueves 24 de septiembre en formato Infinity Vision, la experiencia definitiva para ver cine. pic.twitter.com/XcfcGCmfpd— Cinecolor Chile (@CinecolorChile) September 21, 2026
La cinta de los hermanos Joe y Anthony Russo retoma las consecuencias de “Avengers: Infinity War” y la lucha de los héroes restantes para enfrentar nuevamente a Thanos.
Estrenos para disfrutar en casa
Toy Story 5 llega a Disney+
Woody, Buzz y Jessie llegan nuevamente a la pantalla doméstica con “Toy Story 5”, disponible en Disney+ desde el 23 de septiembre.
La nueva historia presenta a Lilypad, una tableta con forma de rana que llega a manos de Bonnie y modifica la manera en que la niña utiliza su tiempo y se relaciona con otros niños.
The official trailer for ‘TOY STORY 5’ has been released.— Film Updates (@FilmUpdates) February 19, 2026
In theaters June 19. pic.twitter.com/JW3cViqCdb
La película plantea el impacto que los dispositivos pueden tener sobre la imaginación, el juego y la convivencia durante la infancia.
American Horror Story 13
Los amantes del terror podrán regresar al universo de “American Horror Story” con su temporada 13, que llegará a Disney+ el 25 de septiembre.
La nueva entrega recuperará personajes conocidos de la franquicia y contará con un reparto que incluye a Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts y Jessica Lange, entre otros.
New trailer for ‘AMERICAN HORROR STORY 13’.— Pop Base (@PopBase) September 10, 2026
Premieres September 24 on FX and Hulu. pic.twitter.com/AIDH7o6nfn
La temporada tendrá 13 episodios de media hora. Los tres primeros estarán disponibles durante la semana de estreno y posteriormente se incorporarán nuevos capítulos hasta el final de temporada, programado para el 30 de octubre.
La hipótesis del amor
Otra opción para quedarse en casa es “La hipótesis del amor”, comedia romántica basada en la novela de Hazelwood.
La historia sigue a Olive Smith, una estudiante de doctorado que intenta convencer a su mejor amiga de que ha dejado atrás a su exnovio. Para conseguirlo, besa al primer hombre que encuentra, sin imaginar que se trata de Adam Carlsen, un profesor universitario conocido por su carácter intimidante.
Lili Reinhart y Tom Bateman nos demuestran que el amor es una reacción química en el primer tráiler de LA HIPÓTESIS DEL AMOR, basada en la novela superventas de Ali Hazelwood.— mundoCine (@mundoCineES) June 29, 2026
La película se estrena el 23 de septiembre en Prime Video. pic.twitter.com/gY4SyJn3XH
La película es protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman.
Patient Zero de Taylor Swift llegará este fin de semana
Los seguidores de Taylor Swift también tendrán novedades. La cantante estrenará “Patient Zero” en plataformas este viernes 25 de septiembre.
El videoclip completo se presentará el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026 y contará con la participación de Dakota Johnson y Colin Farrell.
This Sunday. @vmas. pic.twitter.com/dqELDIADSF— Taylor Swift (@taylorswift13) September 24, 2026
Además, la fotografía del video estuvo a cargo del mexicano ganador del Oscar Emmanuel “El Chivo” Lubezki.
Exposiciones en Monterrey
“Autorretrato no autorizado” en MARCO
El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presenta “Autorretrato no autorizado”, exposición dedicada a la obra de Flavio Garciandía.
La muestra estará disponible del 25 de septiembre de 2026 al 18 de abril de 2027 y reúne trabajos que recorren distintas etapas de la producción artística del creador.
La exposición incluye desde sus primeras pinturas hiperrealistas hasta instalaciones relacionadas con el kitsch caribeño, además de libros-objeto y diversas piezas pictóricas en las que dialogan elementos de las culturas latinoamericanas con propuestas de artistas occidentales.
Aventura al aire libre en La Estanzuela
Cañón del Calabozo
Para quienes prefieren pasar el fin de semana en contacto con la naturaleza, el Cañón del Calabozo, dentro del Parque Natural La Estanzuela, ofrece una experiencia de aproximadamente cuatro horas.
El recorrido combina senderismo, dos rápeles técnicos y un salto final a pozas de agua, por lo que representa una alternativa para quienes buscan una actividad de aventura sin ocupar todo el fin de semana.
La expedición contempla senderismo panorámico, descensos guiados y equipo de protección, además de elementos de seguridad como casco, arnés y chaleco salvavidas.
También se contempla el uso de equipo colectivo certificado y un dispositivo de comunicación satelital para rastreo GPS y atención de emergencias.