¿Qué hacer en Monterrey este fin de semana? Guía de eventos

Conciertos, teatro, cine, exposiciones, estrenos en streaming y aventura: estas son algunas opciones para disfrutar Monterrey este fin de semana

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, Monterrey y su área metropolitana tendrán distintas opciones para disfrutar del 25 al 27 de septiembre de 2026, desde una función de artes marciales mixtas y propuestas de teatro y danza, hasta estrenos de cine, series, exposiciones y actividades al aire libre.

Te presentamos algunas alternativas para que armes tu agenda y encuentres qué hacer durante estos días.

Artes marciales mixtas en la Arena Monterrey

MMA México 9

La Arena Monterrey será escenario de MMA México 9 este viernes 25 de septiembre a las 17:00 horas, con una cartelera que reunirá combates profesionales y amateurs.

La pelea principal pondrá en disputa el campeonato mundial “El Rey de Monterrey” en la categoría de peso gallo. El actual campeón, Alexis “El OG” Elizais, realizará la primera defensa de su cinturón ante el regiomontano Fabián “Torito” López.

El evento contará además con Brandon Moreno como embajador e invitado especial. Antes de la cartelera principal se realizarán 10 combates amateurs con representantes de diferentes estados del país.

La función también contará con la participación de campeones nacionales, panamericanos y mundialistas afiliados a la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), bajo la sanción de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas.

Teatro para este fin de semana

Del suelo al silabario

Quienes no pudieron asistir a “Del suelo al silabario” tendrán una nueva oportunidad este fin de semana.

La puesta en escena recupera las memorias de la maestra rural Minerva Coronado y presenta, a través de Mague, una niña que desea aprender, cantar, bailar y acercarse a los libros, una historia sobre la infancia y el poder transformador de la educación rural en México.

La dramaturgia corresponde a Sonia Gregorio, a partir de historias de vida de Minerva Coronado Torres, mientras que la dirección está a cargo de Mayra Vargas.

Funciones:

Viernes 25 de septiembre: 20:00 horas.

Sábado 26 de septiembre: 20:00 horas.

Domingo 27 de septiembre: 18:00 horas.

HUH, temporada de danza

La temporada de danza presenta “HUH”, un dueto de danza contemporánea que explora las distintas formas que puede adoptar un abrazo: sostener, guiar, rechazar y resistir.

La propuesta utiliza el vestuario como una extensión del cuerpo. Las prendas cubren, pesan, restringen y separan a los intérpretes para construir una puesta en escena sobre los vínculos humanos, la intimidad, la dependencia y los límites de la cercanía.

La obra cuenta con autoría y dirección de Samantha Narváez Jara y Viviana Marisol Oviedo Moreno, y producción de Samantha Narváez Jara.

Funciones:

Sábado 26 de septiembre: 20:00 horas.

Domingo 27 de septiembre: 18:00 horas.

Estrenos y películas que llegan al cine

Hombre al Agua

El cine mexicano tendrá presencia este fin de semana con “Hombre al Agua”, película dirigida, escrita y protagonizada por Gael García Bernal.

La historia sigue a Camilo, un socorrista cubano que trabaja en una playa de La Habana. Después de salvar a un empresario mexicano que está a punto de ahogarse, recibe una invitación para viajar a México, donde obtiene un puesto de trabajo y termina integrado a la familia de su benefactor.