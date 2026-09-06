¿Qué es y cómo tramitar el Pase Turístico de Nuevo León?

Esta medida surge tras las reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial aprobadas por el Congreso local el pasado 21 de abril

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y el control administrativo de los automóviles foráneos que ingresan al estado, las autoridades locales pondrán en marcha el Pase Turístico, un documento obligatorio y 100 % gratuito para automovilistas particulares con placas foráneas o del extranjero que visiten la región por motivos turísticos o de estancia temporal.

Esta medida surge tras las reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial aprobadas por el Congreso local el pasado 21 de abril.

El permiso entrará en operación 45 días naturales después de la entrada en vigor del acuerdo publicado, el cual es resultado de un trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales, el sector turístico, cámaras empresariales y la academia.

¿Cómo funciona el Pase Turístico?

Vigencia: Otorga autorización de circulación desde 1 hasta un máximo de 30 días naturales por año .

Obligatoriedad: Aplica para vehículos particulares foráneos en estancia temporal o turística.

Costo: Es un trámite totalmente gratuito .

Supervisión: Los municipios realizarán las adecuaciones correspondientes a sus reglamentos de tránsito para vigilar su cumplimiento dentro de sus competencias.

Guía paso a paso: Cómo tramitarlo

El procedimiento se realiza de manera sencilla y completamente en línea a través de la plataforma oficial del Instituto Control Vehicular:

Ingresa al portal web: Accede a la dirección oficial www.icvnl.gob.mx/paseturistico. Registra los datos del vehículo: Ingresa la información de las placas y características del automóvil foráneo. Define el periodo de estancia: Selecciona la cantidad de días que permanecerá el vehículo en el estado (sin rebasar el límite anual permitido). Genera e imprime el documento: Una vez completado el formulario, descarga el Pase Turístico digital para portarlo durante tu viaje.

¿Qué pasa si necesitas circular más de 30 días?

Si las necesidades de estancia en Nuevo León superan el límite de 30 días naturales al año, el Pase Turístico ya no será suficiente. En estos casos, los automovilistas deberán tramitar el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP).

El RVEP está diseñado para aquellos vehículos con placas foráneas o extranjeras que, tras agotar el periodo del Pase Turístico, requieran extender su permanencia o ingresar nuevamente al estado por motivos de estudio, trabajo o residencia temporal.