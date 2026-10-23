¡Qué delicado se ha vuelto el Gobierno de Morena!: Víctor Pérez

Víctor Manuel Pérez Díaz advirtió que una reforma penal contra la piratería podría generar disposiciones discrecionales que afecten la libertad de expresión

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El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Manuel Pérez Díaz, advirtió sobre los posibles riesgos para la libertad de expresión que, a su juicio, representa una iniciativa de reforma relacionada con la protección de los derechos de autor y el combate a la piratería.

Durante su intervención en tribuna, el legislador cuestionó que las modificaciones propuestas puedan incorporar disposiciones penales ambiguas y de aplicación discrecional, con posibles consecuencias para periodistas, comunicadores y ciudadanos que utilizan plataformas digitales para expresar sus opiniones.

“El mecanismo más sutil que usa un régimen represivo es obstaculizar la libertad de expresión para atender una cortina de humo”, afirmó el diputado al inicio de su participación.

Pérez Díaz señaló que los límites a la libertad de expresión ya están establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de México, por lo que cuestionó la intención de ampliar las restricciones mediante nuevas disposiciones legales.

“¿Por qué la intención de aumentar esos límites mediante iniciativas coercitivas como la que nos presentan en este momento?”, preguntó ante el pleno.

El legislador se refirió a las modificaciones planteadas al artículo 430 del Código Penal Federal y al artículo 403 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Aunque la iniciativa se presenta bajo el argumento de combatir la piratería, proteger los derechos de autor y cumplir compromisos internacionales, consideró que el texto contiene elementos que podrían generar incertidumbre.

En particular, expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con la utilización, reproducción o imitación a escala comercial de la identidad gráfica institucional.

“Lo que estamos cuestionando y alertando es que bajo esa justificación pretenden aprobar disposiciones penales que puedan generar incertidumbre y abrir la puerta a las interpretaciones que terminan afectando a la libertad de expresión en nuestro país”, sostuvo.

También recordó los intentos de modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y aseguró que esos antecedentes mantienen sus dudas sobre el alcance de las nuevas propuestas.

“Intentaron apagar las plataformas y eso nos sigue generando dudas”, declaró.

Señala asesinatos de periodistas en México

Como parte de sus argumentos, Pérez Díaz citó información de Artículo 19 México, según la cual se han documentado al menos 108 asesinatos de periodistas relacionados con su labor desde diciembre de 2018 hasta la fecha de su intervención.

Ante este panorama, consideró que el debate legislativo debería enfocarse en fortalecer las garantías para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en lugar de establecer disposiciones que puedan restringirlas.

“¿No se les hace evidente, estimada Asamblea, que lo que deberíamos estar discutiendo ahora en estos momentos es cómo ampliar el margen legislativo para garantizar uno de los ejercicios más sagrados que puede tener una sociedad como es la libertad de expresión?”, cuestionó.

El diputado defendió la función de la crítica hacia las autoridades como un elemento de equilibrio democrático y una herramienta para impulsar la rendición de cuentas.

“Esta institución que debe ser la libertad de expresión siempre va a criticar al poder para generar cuestionamientos en el ejercicio de un gobierno”, afirmó.

Acusa al oficialismo de impulsar restricciones

Durante su discurso, el diputado panista lanzó cuestionamientos políticos al gobierno federal y a Morena, al mencionar señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y posibles actos de corrupción. En ese contexto, preguntó si la iniciativa buscaba limitar las críticas públicas hacia el oficialismo.

“¿Hay temor de que la opinión pública les siga dañando la tan perjudicada imagen que les ha dejado la relación de Morena con el narco?”, expresó, al tiempo que hizo referencia a señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con Andy López Beltrán y el caso del huachicol, así como a los desvíos de Segalmex.

Estas afirmaciones fueron planteadas por el legislador como parte de sus críticas políticas y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de responsabilidades.

Pérez Díaz aseguró que el PAN mantendrá su postura en favor de la fiscalización de las decisiones gubernamentales, la transparencia y la existencia de instituciones autónomas e independientes.

“En el Partido Acción Nacional siempre vamos a ser promoventes de la observación puntual de las decisiones y acciones del gobierno, de la fiscalización de los recursos, estamos a favor de las instituciones autónomas e independientes en materia de transparencia y en materia de garantizar la libertad de expresión siempre”, declaró.

Al concluir su participación, reiteró su rechazo a las disposiciones que, desde su perspectiva, puedan representar una regresión en materia de libertades.