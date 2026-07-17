Punto de encuentro empodera a mujeres, niñas y adolescentes en NL

La presidenta ejecutiva destacó que con la iniciativa también se busca desarrollar habilidades y enseñar oficios para que las mujeres se empoderen

Con el fin de garantizar el ejercicio de derechos, igualdad y prevenir la violencia de género, el Instituto Estatal de las Mujeres impulsó este jueves el Programa Estatal Mecanismos para el Bienestar y Avance de las Mujeres, Niñas y Adolescentes con el fin de beneficiar a más de 12,000 personas en distintos municipios del estado.

A través de las Unidades IEM Punto de Encuentro, estos espacios comunitarios acercan información, orientación, talleres y actividades formativas a infancias, adolescencias y mujeres, especialmente en zonas donde el acceso a servicios institucionales puede ser limitado.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva del IEMujeres, Patricia Salazar Marroquín, destacó que con la iniciativa también se busca desarrollar habilidades y enseñar oficios para que las mujeres se empoderen y logren su autonomía.

“Desde el Instituto Estatal de las Mujeres proyectamos y llevamos a la realidad diversos programas que nos permiten cubrir las cinco líneas de acción que lo sustenta: formación, capacitación y certificación, empoderamiento, autonomía y prevención de la violencia”, expresó la funcionaria.

Salazar Marroquín puntualizó que, en un estado donde los indicadores muestran avances, pero también señales de riesgo. Por lo que enfatizó que los espacios no solo informan, sino que acompañan.

Dicha estrategia atiende a tres grupos prioritarios: infancias, adolescencias y mujeres, con contenidos adaptados a sus necesidades y etapas de vida.

Para niñas y niños, se desarrollan actividades de sensibilización por medio de juegos, dibujos para colorear, sopas de letras y dinámicas enfocadas en la promoción de sus derechos. Más de 3,340 participaron en estas acciones, orientadas a fomentar la igualdad, el respeto y la convivencia libre de violencia.

En el caso de adolescentes, 4 mil 471 personas han sido beneficiadas mediante acciones para prevenir el embarazo adolescente y fortalecer el ejercicio informado de sus derechos sexuales y reproductivos.

También a través de módulos informativos en ferias de servicios, principalmente en secundarias y preparatorias, se difunde la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos para Adolescentes y se promueven dinámicas como la lotería de derechos sexuales y reproductivos.

Para mujeres, las unidades han beneficiado a 4 mil 491 participantes mediante pláticas sobre derechos humanos, autocuidado, autonomía, autoestima, empoderamiento y perspectiva de género.

Aunque el programa no otorga apoyos económicos directos, estas actividades buscan fortalecer capacidades para el autoempleo, la generación de ingresos y la independencia económica.