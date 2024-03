Puertas Violetas siguen funcionando: Graciela Buchanan

La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, aseguró que las “Puertas Violetas” siguen funcionando, sin embargo, como pasaron a ser responsabilidad al 100% del Estado, ahora se llaman “Centros Violetas”.

Hace algunas semanas, trascendió que los centros de ayuda llamados “Puertas Violetas”, habían sido cerrados, dejando a las mujeres sin la protección de estos refugios, sin embargo, la titular de la dependencia indicó que esta información era falsa.

Aunque sí confirmó que, la asociación “Alternativas Pacíficas”, sí le solicitó al Estado tomar las riendas del proyecto, ya que, ya no podrían brindar los servicios, Buchanan aseguró, que nunca se cerraron los refugios y toda la gente que estaba trabajando en este programa, fue recontratada por ellos.

“Le pidieron al Estado directamente que fuera la Secretaría de las Mujeres, quien atendiera las Puertas Violeta y quien atendiera el refugio, entonces por la razones que ellos cerraron que particularmente, el Estado les ayudó, se acercaron al gobernador, el gobernador tuvo la voluntad de decir bueno vamos a apoyar porque no podemos dejar que las mujeres no tengan atención y tampoco que no tengan refugio.

“Entonces por eso el Estado asumió esa responsabilidad, están abiertas, no se cerraron ni un solo minuto. Ellas terminaron de dar atención el 31 de diciembre y el 1 de enero la Secretaría seguía dando la atención”, dijo Buchanan.

Puntualizó que actualmente cuentan con 25 de estos centros, los cuales siguen brindando el apoyo a las mujeres, además, esperan aumentar la protección a las mismas, ya que el próximo 5 de marzo se inaugurará la nueva Procuraduría de la Defensa de las Mujeres, donde serán atendidas con perspectiva de género.

