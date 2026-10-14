Puente peatonal cae sobre dos autos en Avenida Constitución

Se espera la llegada de los cuerpos de auxilio y de las autoridades para atender la emergencia y evaluar las condiciones de la estructura.

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Dos hombres se salvaron de morir luego de que un puente peatonal colapsara sobre la avenida Constitución, a la altura de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, en Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este martes, sobre los carriles exprés en circulación de oriente a poniente, donde la estructura cayó sobre dos vehículos compactos en color gris, que quedaron prácticamente destrozados.

Por cuestión de centímetros, el puente no cayó directamente sobre los ocupantes de las unidades, quienes lograron salir ilesos, pese a lo aparatoso del percance.

El desplome provocó una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos, Cruz Roja y personal de Movilidad, quienes acudieron para atender la emergencia y resguardar el área.

La zona permanece acordonada, mientras las autoridades realizan las labores correspondientes y evalúan las condiciones del lugar.

De manera preliminar, trascendió que maquinaria utilizada en los trabajos de construcción de la Línea del Metro habría provocado el colapso de la estructura; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas del accidente.

El incidente generó afectaciones viales en uno de los principales corredores de la ciudad.