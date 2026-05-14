Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina registra el 75% de avance

La obra, no solo destaca por su magnitud, sino por su valor estratégico, pues será alimentador de pasajeros para el monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro

El gobernador Samuel García acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, supervisó los avances del puente el cual se posiciona como el cruce peatonal más extenso sobre el Río Santa Catarina.

La obra, que registra actualmente un avance del 75%, indicaron que no solo destaca por su magnitud física, sino por su valor estratégico: servirá como el principal alimentador de pasajeros para el monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro.

Durante el recorrido, el mandatario estatal enfatizó que la función principal de esta infraestructura es consolidar un corredor integral que facilite el flujo entre el Distrito Médico en Morones Prieto y el sistema de transporte masivo.

“La función es conectar Morones, todo el Distrito Médico que tenemos aquí en Morones con la Torre Rise que va a ser la torre más alta de América Latina y que la gente pueda llegar fácil a la estación Rise aquí al lado del Obispado y usar el Metro”, explicó el mandatario estatal. “Este puente va a ser de los más grandes que tenga el Río Santa Catarina, el más grande peatonal y lo hacemos peatonal porque justo su función va a ser alimentar de pasajeros lo que va a ser el monorriel más largo del continente”, agregó.

El gobernador enfatizó que la obra busca consolidar un corredor urbano integral de movilidad y espacios públicos rumbo al Mundial FIFA 2026.

“Queremos que esté terminado para el Mundial y que lo pueda gozar, sobre todo lucir, todo el mundo que venga aquí a Nuevo León. Estamos trabajando muy duro en el cierre para tener listo el puente nuevo, el puente de la Virgen”, señaló.

Se estima que este proyecto beneficiará a más de 341 mil peatones anualmente, ofreciendo una alternativa segura y eficiente para cruzar entre las dos avenidas más importantes de la ciudad.

Según informó Francisco Ibargüengoytia, Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, se trata del primer puente peatonal que cruzará de Morones Prieto a Constitución con un claro libre de 140 metros, sostenido por un diseño de arco con tensores y sin apoyos centrales que obstruyan el cauce del río.

“Hay que destacar el reto de ingeniería de este importante proyecto; es el primer puente peatonal que cruza de Morones Prieto a Constitución con un solo claro. No hay apoyos centrales, es una distancia de 140 metros lineales entre ambas avenidas”, puntualizó.

Detalles de la obra:

• Longitud total: 206 metros.

• Diseño: Estructura en arco con sistemas de tensores.

• Conectividad: Enlaces directos con la Torre Rise, el Parque Lineal y la Estación del Metro.