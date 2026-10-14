Puente derribado en Constitución cayó por golpe de un tráiler

La empresa Mota-Engil, dueña del vehículo, afirmó que se hará responsable por los daños ocasionados, pues cuenta con todos los seguros correspondientes

Este martes por la tarde, un fragmento de un viejo puente peatonal ubicado sobre la avenida Constitución, cerca del centro de Monterrey, cayó sobre un vehículo que circulaba sobre esta zona.

El incidente fue ocasionado por un tráiler que transportaba una excavadora sobre orugas, pues este intentó pasar por debajo de la estructura; sin embargo, superó la altura límite, por lo que golpeó de lleno con el puente, provocando el derrumbe sobre el carril exprés.

Esto fue comunicado directamente por Mota-Engil, empresa propietaria del vehículo que ocasionó el golpe, en el cual hubo un vehículo al que le cayó esta parte del puente, el cual tiene décadas que fue construido y comunicaba los carriles con la escuela normal Miguel F. Martínez.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y únicamente se contaron daños materiales.

Mota-Engil aseguró que se encuentra cooperando con grúas, plataformas y maquinaria auxiliar para realizar el retiro de los escombros y el auto afectado.

Responderá por los daños

La misma empresa afirmó que se hará responsable por los daños ocasionados, pues cuenta con todos los seguros correspondientes para responder a este tipo de eventualidades.

Mota-Engil no está vinculada con el gobierno; sin embargo, el Estado se encargará de dar seguimiento a la situación para que la empresa cumpla con sus obligaciones con los más altos estándares de calidad.

Carril exprés permanecerá cerrado

Debido a estas labores, que tomarán un par de horas más, la empresa comunicó que la vialidad en el carril exprés de Constitución permanecerá cerrada, esto con el fin de prevenir un nuevo siniestro.

Además, se deberá realizar una verificación estructural al resto del puente para descartar que este represente una amenaza para quienes circulan diariamente por esta zona.

Será hasta entonces que la vialidad regrese a la normalidad; por el momento se recomienda utilizar vías alternas.