Publican ley para impulsar pagos digitales y reducir efectivo

La legislación permitirá regular pagos electrónicos, facilitar la apertura de cuentas y establecer sectores donde serán obligatorios los medios digitales

El Gobierno federal publicó este miércoles 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover el uso de medios de pago electrónicos y reducir la dependencia del efectivo en el país.

La legislación contempla el aprovechamiento de herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, CoDi y Dimo, así como nuevas disposiciones para facilitar la contratación de servicios financieros.

El nuevo marco legal establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades en los que los pagos digitales podrán ser la única forma de pago.

Sin embargo, el efectivo no desaparecerá, pues la ley contempla su aceptación cuando existan contingencias que impidan utilizar medios electrónicos.

Además, reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos para facilitar la apertura de cuentas y la contratación de servicios financieros a distancia.

El Banco de México también tendrá facultades para regular los niveles de operación de las cuentas bancarias y promover alternativas que faciliten las transferencias electrónicas.

La ley, integrada por 22 artículos y cinco transitorios, entrará en vigor el 5 de noviembre.

A partir de entonces, Hacienda tendrá un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades donde podrán establecerse los pagos digitales como único medio de operación.

Posteriormente, las autoridades correspondientes deberán emitir las disposiciones para establecer las condiciones y plazos de implementación.