Publicación de madre asesinada inquieta antes del crimen

La mujer, quien en redes sociales se identificaba como “Cindy”, escribió un mensaje en el que afirmó que quemaría su propia casa para incendiar la del vecino

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Apenas una hora antes de ser localizada sin vida, Cynthia Abigaíl Tamez Rivera, de aproximadamente 33 años, realizó una publicación en redes sociales que ahora cobra relevancia dentro de las investigaciones por el crimen que terminó con su vida, la de sus tres hijos y la de su pareja sentimental, en Montemorelos.

La mujer, quien en redes sociales se identificaba como “Cindy”, escribió un mensaje en el que hacía referencia a su personalidad y advertía sobre hasta dónde podría llegar en medio de un conflicto.

“No todos conocen mi lado culero; soy capaz de quemar mi casa por ver a la de mi vecino arder, aun sabiendo que me va a llevar la peor parte”, escribió en redes sociales aproximadamente una hora antes de ser localizada sin vida.

La publicación fue realizada poco antes de que se descubriera el múltiple homicidio y ahora forma parte del contexto que es analizado por las autoridades para establecer qué ocurrió durante las horas previas al crimen.

Cynthia acostumbraba compartir en sus redes sociales aspectos de su vida personal, fotografías y publicaciones en las que mostraba un estilo de vida de lujos, además de mensajes en los que hacía referencia a su carácter y personalidad.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente que aquella publicación tenga una relación directa con el ataque, por lo que su contenido es considerado únicamente como un elemento más dentro de las investigaciones.

El crimen fue descubierto posteriormente en distintos puntos de Montemorelos. En una camioneta Jeep Rubicón de color rojo, localizada en la colonia El Fresno, fueron encontrados Cynthia y su hijo Gustavo, de cuatro años, ambos con heridas de bala.

En la colonia Los Nogales fueron localizados sin vida sus otros dos hijos, Bruno, de 11 años, y Cristian, de 10, además de Leodegario Moya Garza, conocido como “Junior”, pareja sentimental de Cynthia.

Dentro de la camioneta también fue localizada un arma de fuego, indicio que ya es analizado por la Fiscalía para determinar su procedencia y establecer si tuvo alguna relación con los hechos.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales revisan cámaras de seguridad de la zona y buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas al ataque, luego de que se reportara que varias personas se encontraban reunidas en el domicilio y posteriormente habrían arribado sujetos a bordo de vehículos tipo RZR.

Mientras las autoridades buscan esclarecer el móvil y ubicar a los responsables, aquella última publicación de Cynthia permanece como uno de los elementos que forman parte del contexto previo al múltiple homicidio.