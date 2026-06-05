Publica PC de NL pronóstico en japonés y desata reacciones

Usuarios de redes sociales reaccionaron con humor luego de que una publicación del pronóstico del tiempo apareciera en este idioma.

Una publicación de Protección Civil de Nuevo León llamó la atención de usuarios en redes sociales luego de que el pronóstico del tiempo apareciera en japonés, situación que generó sorpresa, confusión y una serie de comentarios que rápidamente comenzaron a multiplicarse entre los seguidores de la dependencia.

La imagen compartida mostraba el pronóstico meteorológico para Monterrey y su zona metropolitana durante los próximos días, incluyendo temperaturas, probabilidades de lluvia y condiciones de calidad del aire. Sin embargo, además de los datos habituales, parte del contenido apareció traducido al japonés, algo que no pasó desapercibido para quienes consultan diariamente los reportes del clima.

Usuarios reaccionan con humor

"Pensé que era mi cel el que ponía las letras en japonés".

"Tardé un rato pero ya lo traduje..."

"Lo bueno que con las imágenes se entiende".

"Ahora como sabré cual es el domingo?"

"Y como lo leo yo simple mortal? Jajajajja"

Entre las respuestas tampoco faltaron las bromas relacionadas con el Mundial.

"Deja se los comparto a los de la selección por WhatsApp".

El pronóstico fue compartido en español previamente

La publicación en japonés apareció después de que Protección Civil de Nuevo León compartiera previamente el mismo pronóstico en español a través de sus canales oficiales. Gracias a ello, la información meteorológica ya había sido difundida de manera habitual para la población, lo que permitió que los ciudadanos contaran con los datos necesarios sobre temperaturas, lluvias y condiciones climáticas previstas para los próximos días.