Publica Editorial Universitaria UANL obras de 45 autoras

La producción del año confirma la vocación de la Editorial Universitaria UANL por impulsar tanto la creación literaria como la investigación académica

La Editorial Universitaria UANL, sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha publicado en lo que va del año una producción amplia y diversa en la que participan más de 45 autoras, entre escritoras, investigadoras, traductoras e ilustradoras.

El conjunto de obras refleja la pluralidad de géneros que caracterizan a la editorial: narrativa, poesía, ensayo, divulgación científica, investigación académica, estudios sociales, traducción y ediciones ilustradas.

El director de la Editorial Universitaria UANL, Antonio Ramos Revillas, destacó que en el ámbito de las ciencias sociales y la investigación académica hay títulos como "Configuración de la política social en México. Espacios de intervención social", de Laura González García y Sandra Rubí Amador Corral.

Además, "Mujeres y participación: una mirada desde la municipalidad, de Minerva E. Martínez Garza.

Además,"Inclusión y diversidad. Tendencias y perspectivas" de Luz Amparo Silva Morín.

A éstos se suman investigaciones especializadas en temas de ecología y nutrición, realizadas por Karen Alejandra Cavada Prado, Tania Isela Sarmiento Muñoz, Guillermina Juárez Villalobos, Concepción Vázquez Pérez, María Elena Villarreal Arce y Alpha Berenice Medellín Guerrero.

La divulgación científica y humanística, dijo, también tiene presencia destacada con obras como "Glosario de embriología" de María Esthela Morales Pérez; "Astronomía, ¿para qué?", de Julieta Fierro y Angelina Muñiz-Huberman; y "El mortal ascenso de la anticiencia. La advertencia de un científico", en traducción de Edith Verónica Luna.

“Estas publicaciones evidencian el compromiso de la editorial con la difusión del conocimiento especializado hacia públicos más amplios”, sostuvo Ramos Revillas.

En el terreno literario, la narrativa y la poesía ocupan un lugar central.

Entre los nombres de las escritoras encontramos a Micheliny Verunschk, Angelina Muñiz-Huberman, Maruja Nahle, Consuelo Bañuelos, Anahí Maya Garvizu, Elena Urueta, Claudia Alanís, Marina Porcelli, Susana Pagano, Teresa Avedoy, Malena Saito, Miralda Marlen, Ileana Garma Estrella, Lorena Sanmillán, Adriana García Roel, Irene Vallejo, Claudina Domingo, Érika Zepeda, Rosina Conde, Ernestina Yépiz y Mariana Marsal.

Ramos Revillas detalló que la poesía y los proyectos bilingües o de traducción ocupan asimismo un espacio relevante con obras de Sayuri Navarro Leyva, Minerva Reynosa, Stalina Villarreal, Lourdes Figueroa, Buba Alarcón, Marjha Paulino, Juana Adcock, Aideed Medina, Ludmila Biriukova y Diane di Prima.

El ensayo cultural y testimonial está representado por títulos como "Todas las voces. Todas. Mercedes Sosa y la política, de Alexia Massholder; Patricio Hidalgo. Detrás del horizonte.

Testimonio de viva voz, de Tania Márquez Aragón; y Diálogos sobre la eliminación de las violencias contra las mujeres, de Ludivina Cantú Ortiz, Joana Cecilia Chapa Cantú y Myrna Elia García Barrera.

También se suman propuestas de carácter visual y reflexivo de Mariela Sancari y Andrea Fuentes, resaltó el titular de la Editorial Universitaria UANL.

En cuanto a ediciones de clásicos, la editorial publicó Fuente Ovejuna, con trabajo de Barbara Fuchs y Tania Recio, y La vida es sueño, con ilustraciones de Gabriela Villanueva, Rachel Kaufman y Brenda Llanas, ampliando así el diálogo entre tradición literaria e interpretación contemporánea.

“En conjunto, estas 46 autoras configuran un panorama editorial sólido y diverso. La producción del año confirma la vocación de la Editorial Universitaria UANL por impulsar tanto la creación literaria como la investigación académica, la traducción y la divulgación del conocimiento, consolidando un catálogo donde la pluralidad de voces femeninas ocupa un lugar central”, explicó.