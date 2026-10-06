PT perfila a Jesús Elizondo como su apuesta para NL

El PT invitó formalmente a Elizondo para registrarse en el proceso interno del PT y solicitó que sea medido a través de una encuesta frente a Clara Luz

El Partido del Trabajo (PT) perfila al diputado con licencia Jesús Elizondo como su apuesta para Nuevo León, en caso de que no se concrete un convenio de coalición con Morena.

En entrevista, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado de la República, dio a conocer que el partido invitó formalmente a Elizondo para registrarse en el proceso interno del PT y solicitó que sea medido a través de una encuesta frente a Clara Luz Flores, coordinadora de la Transformación en Nuevo León.

"Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil joven con una gran capacidad y desde la etapa temprana de la convocatoria nosotros le solicitamos a él que aceptara la invitación para registrarse en nuestro partido político", afirmó la legisladora.

Bañuelos enfatizó que Jesús Elizondo es la carta principal del PT para el proceso interno rumbo a 2027.

"Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz".

La postura del partido contempla que Elizondo participe en una encuesta junto con Clara Luz Flores, quien actualmente es coordinadora de la Transformación en Nuevo León.

La propuesta se da en el contexto de la definición de la ruta que seguirá el PT en Nuevo León, particularmente ante la posibilidad de que no se concrete un acuerdo de coalición con Morena.

Al ser cuestionada sobre un posible respaldo a Tatiana Clouthier, ex titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y exsecretaria de Economía, la senadora descartó esa posibilidad.

Bañuelos señaló que Clouthier ya participó en la contienda interna de Morena y destacó su pertenencia a ese partido.

"Tatiana, nosotros la respetamos muchísimo, pero es una compañera militante de Morena. Ella acudió a su proceso interno y ya se expresó respeto a ella", puntualizó Bañuelos.

Con esta postura, el PT marca su propia ruta política en Nuevo León, al perfilar a Jesús Elizondo como su apuesta principal rumbo al proceso electoral de 2027.