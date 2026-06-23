Prueban con éxito el monorriel de la Línea 4 del Metro

La prueba se desarrolló sin contratiempos, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema a lo largo del trayecto.

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El pasado 21 de junio de 2026 se llevaron a cabo las pruebas operativas del monorriel de la Línea 4 del Metro de Monterrey.

Las pruebas iniciaron a las 7:30 de la noche desde la estación Churubusco, recorriendo las estaciones intermedias, entre ellas Y Griega, para posteriormente llegar hasta Parque Fundidora.

Durante el recorrido estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, así como Abraham Vargas, director general de Metrorrey, quienes supervisaron de primera mano el desempeño de esta nueva infraestructura de movilidad para la zona metropolitana.

La prueba se desarrolló sin contratiempos, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema a lo largo del trayecto.

Durante el recorrido de regreso, la unidad realizó una breve parada que permitió observar el inicio del concierto de Imagine Dragons, realizado en Parque Fundidora como parte de las actividades del FIFA Fan Fest Monterrey.

Al respecto, el gobernador Samuel García destacó que el evento reunió a más de 105 mil asistentes, estableciendo un nuevo récord de aforo para Parque Fundidora.

Finalmente, la prueba concluyó exitosamente con el regreso a la estación Churubusco, marcando un paso importante en el avance de la Línea 4 del Metro y en el fortalecimiento de la movilidad en Nuevo León.