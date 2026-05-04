Proyectos 9 vendería torres Moca en medio de crisis y denuncias

La empresa analiza ofertas de inversionistas mientras define proyectos a conservar y enfrenta proceso por presunto fraude con cientos de afectados

La empresa Proyectos 9 perfila vender a un grupo de inversionistas algunos de sus desarrollos inmobiliarios emproblemados, los cuales podrían ser las torres “Moca” que están en el centro regio.

Sin dar a conocer aún el nombre de esos inversionistas, el director general de esa empresa, José Lobatón, le dijo a El Horizonte que ya tiene una propuesta de compra por parte de los interesados, la cual está en etapa de análisis.

Confirmó que los desarrollos cuya conservación está asegurada son Lalo, Lola, Sohl y Volga.

Por lo tanto, los desarrollos que entrarían en la perfilada venta son Verde Moca, Amarillo Moca y Azul Moca, pues ya que para estos no se tiene un plan de reactivación de obras como sí existe para los desarrollos Sohl, las torres Lalo y Lola, y Volga, que está en San Pedro.

Ante esto, clientes que compraron un departamento o loft en preventa en alguno de los complejos “Moca” dijeron que la posible venta les inyecta más incertidumbre a sus inversiones, pues no saben si el nuevo dueño aceptaría todas las condiciones que pactaron con Proyectos 9 de José Lobatón.

Lobatón reveló que “si tiene que vender, lo va a hacer”, ya que sería parte del plan para salir del atolladero en que se encuentran todos sus proyectos que, por incumplimientos, derivaron en demandas penales.

“Sí, correcto, ese es el plan de trabajo (vender unos proyectos y quedarse con otros) que vamos a comunicar; hemos estado viendo diferentes alternativas, hay grupos que se quieren asociar con nosotros, hay grupos que nos quieren comprar esos activos".

“Entonces, en un peor escenario, en algunos de los proyectos que determinamos que no hay un horizonte y determinamos que tenemos que vender, lo tendremos que hacer”, señaló.

El año pasado, ya se dio una situación similar, cuando el Grupo Internacional de Inversiones (IDEI), de Alberto de la Garza Evia, le vendió a Grupo DAGS, de Gus Marcos, la Torre Novus, de Fundidora.

Aunque la cartera de clientes se respetó, como ocurre en estos casos, los clientes se quejaron de que no les cumplieron los términos de equipamiento que habían acordado con IDEI.

En este caso, Lobatón no detalló cuándo se concretaría la transacción, el monto de esta, ni cómo quedarían los clientes.

En cuanto a los que sí conservarían, afirmó que ya tiene un plan de trazabilidad para reactivarlos incluso este año, aunque estarían sujetos a la entrega de permisos actualizados por parte del municipio de Monterrey.

Abundó que para ello, ya tienen amarrados créditos bancarios y aportaciones de inversionistas.

“Está todavía en el análisis, no quisiera adelantarlo, pero ahorita de los proyectos que ya sabemos perfectamente bien que tienen una viabilidad y hay un plan de trabajo, y están todos esos actores financieros, construcción que tenemos ahí".

“Son, evidentemente, el proyecto de Lalo, el proyecto de Lola, el proyecto de Volga, el proyecto de Sohl, y bueno, hay otro proyecto que estamos haciendo aquí en San Pedro, que también es uno de los proyectos que va para adelante”, indicó.

Aunque no habló de montos, para darse una idea, señaló que tan solo en Torre Lola ya están invertidos hasta $1,700 millones de pesos; este complejo sería uno de los que conservará.

“Lola, ahí está el edificio, o sea, es un edificio de 120,000 metros cuadrados de construcción que tiene una fachada como al 40%; tiene avances en elevadores, tiene avances en equipos de contraincendio, en material eléctrico que tenemos ahí almacenado y, pues, es un valor cercano a los $1,500, $1,700 millones de pesos”, indicó.

El pasado viernes 24 de mayo, El Horizonte publicó que en entrevista exclusiva, Lobatón afirmó que daría la cara a los 1,600 clientes y que su dinero no está perdido, ya que todo está dentro de un fideicomiso, por lo que cualquier persona podría recuperar su inversión si así lo quiere.

También se publicó que el empresario señaló que, según él, no se ha cometido fraude porque el dinero fue invertido en los edificios, y no fue desviado a otro fin.

“Lola, ahí está el edificio, o sea, es un edificio de 120,000 metros cuadrados de construcción que tiene una fachada como al 40%. Tiene avances en elevadores, tiene avances en equipos de contraincendio, en material eléctrico que tenemos ahí almacenado y, pues, es un valor cercano a los $1,500, $1,700 millones de pesos".

Pero todos los proyectos que ya hemos mencionado en nuestros comunicados, el proyecto de Lola, el proyecto de Lalo, el proyecto de Sohl, el proyecto de Volga, que tenemos acá en San Pedro, son proyectos que ya tienen un plan de trabajo.

Audiencia el miércoles

El próximo miércoles 6 de mayo se llevará a cabo la primera audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentará una imputación por el delito de fraude contra Lobatón.

Después de esa fecha, se realizarán nueve más por un total de 100 denuncias presentadas hasta el momento por un monto reclamado de $400 millones de pesos.

Sin embargo, la misma Fiscalía ha indicado que podrían ser hasta 600 afectados y estos alegan que el quebranto es por casi $8,000 millones de pesos.