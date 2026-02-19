Proyecto de Metrocable: una alternativa de movilidad en el olvido

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señaló a principios de su administración que él retomaría el proyecto, pero poco o nada se sabe de este

El congestionado sector Valle Oriente, de San Pedro, tiene frente a sí una alternativa de movilización de pasajeros que no sería invasiva, como una línea del Metro, pero que sí transportaría a millones de personas al año: un teleférico.

Según estimaciones, un proyecto así ayudaría a sacar el 13% de los autos “extras” o “foráneos” que circulan diariamente en San Pedro.

De hecho, un plan así ya se propuso en febrero del 2024 por el exalcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pero está encajonado, pese a que se gastaron $82 millones de pesos en el estudio técnico.

Se trata del proyecto llamado Metrocable, un teleférico para transportar pasajeros en góndolas, el cual, por las características dadas cuando se presentó, sería similar a la Línea 3 del Cablebús, de la Ciudad de México.

El Metrocable tendría una extensión de 6 kilómetros, transportaría 27,000 pasajeros al día, que son 9.8 millones de personas al año, y su costo sería de $2,900 millones de pesos.

La Línea 3 del Cablebús tiene un recorrido de 5.5 kilómetros, transporta 10 millones de personas al año y costó $2,600 millones de pesos.

En febrero del 2024, cuando se presentó el Metrocable, no se dieron cantidad de góndolas ni costo del boleto, pero si se toma como referencia la Línea 3 del Cablebús, que tiene 71 cabinas con capacidad para 10 personas, entonces el proyecto de Monterrey también transportaría 380 personas al día por góndola, las cuales tendrían que dar 21 vueltas si se considera un horario de 5:00 horas a 23:00 horas, que es el del Metro regio.

Actualmente, el sector Valle Oriente sufre un constante congestionamiento vial y humano debido a que se ha convertido en un centro de trabajo en la urbe regia.

Esto hace que en una hora, hasta 100 personas se congreguen en una parada de camión como la que está afuera del Plaza Fiesta San Agustín, por la Avenida San Agustín, debido a que las unidades urbanas son insuficientes.

Expertos sostienen que un teleférico es más barato y fácil de construir, pues no se necesitan abrir calles, ni viaductos mediante los cuales transiten vagones o camiones, sino que la postería puede ir por el cerro o en sitios donde ya hay vía pública.

En la Ciudad de México se optó por este mecanismo de transporte que, aparte de dar servicio de transportación en sitios a donde no puede entrar el transporte tradicional, también tiene ventajas turísticas.

Tienen un tiempo de traslado del inicio de la ruta hasta su final de alrededor de 20 minutos.

El proyecto del metrocable presentado por el exalcalde Luis Donaldo Colosio estimó conectar el sector de San Agustín con la próxima estación de la Línea 4 a la altura de la avenida Juárez en el centro de Monterrey.

"El Metrocable" medirá seis kilómetros y tendrá ocho estaciones: la Estación Monterrey estará en la calle Juárez y la avenida Constitución y la cual “hará juego” con la Línea 4 del Metro que también tendrá una estación en el lugar; las que siguen son las estaciones Basílica, Macrocentro, Altamira, La Campana, Loma Larga y dos que estarán en la zona del Parque Rufino Tamayo.

En este contexto sale a relucir nuevamente la empresa Doppelmayr, quien es la encargada de la edificación de este sistema en la Ciudad de México, quien en su portal digital presume su trabajo en América Latina.

“El teleférico que comunica las localidades Los Pinos/Constituyentes y Vasco de Quiroga sobre una distancia de 5,5 kilómetros cuenta con seis estaciones y está diseñado para 12 millones de pasajeros por año en su fase final".

“Esto convierte al Cablebús Línea 3 en un esencial componente de la conectividad urbana, de la revalorización de los barrios, así como de la transformación del sistema de transporte público en favor de mayor sostenibilidad”, se lee en el portal de la empresa.

Sacaría más el 12% de autos extras en San Pedro

Se estima que todos los días, en San Pedro, circulan 200,000 coches de personas que no viven ahí, sino que van a trabajar a centros de servicios como Valle Oriente.

De utilizar 27,000 personas el Metrocable y si se toma como referencia esa cantidad como autos que quedarían fuera, serían el 12% de los vehículos que ahí transitan.

La gente sí quiere otra opción de movilidad

Dentro de un recorrido de El Horizonte en la zona comercial de Valle Oriente, los transeúntes que esperaban camión durante la mañana dieron su punto de vista en cuanto a la existencia de esta alternativa.

Todos coincidieron en la necesidad de un nuevo método de transporte que ayude a desfogar el uso de vehículos, ya sean camiones o coches, siendo que el Metrocable podría ayudar a acelerar los tiempos de traslado e incluso contar con conectividad al sistema público actual.

“Estaría hasta padre que existiera una forma que con la misma tarjeta que ya tenemos o con la misma aplicación de teléfono que ya tenemos diera un tipo de traslado o que lo pagues o salga más barato el transbordo a la siguiente ruta”, añadió José Luis Gutiérrez.

“Cualquier otra forma de transporte creo que sería de utilidad, porque está colapsado el sistema; tengo un hermano que sí batalla mucho con el transporte; yo creo que cualquier otro método de transporte sí beneficiaría”, comentó Narda Salaices.

“Se harían filas bastante larguitas hasta que la gente lo aprenda a usar, pero pues algo de flujo sí tendría; yo creo que sí ayudaría un poquito a destapar entonces el amontonadero que se hace de repente en las horas pico”, dijo Ronaldo Lazcano.