Proyectan nueva alternativa vial de Paraje San José a Av. Lincoln

El municipio habilitará una ruta exclusiva para autos ligeros que enlazará un concurrido sector con la importante avenida principal.

Con el objetivo de transformar la movilidad urbana y ofrecer traslados más seguros, el Gobierno de García proyecta una nueva conexión vial que enlazará de manera directa al sector de Paraje San José con la Avenida Lincoln, permitiendo a los automovilistas evitar el paso por el congestionado Libramiento Noreste.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos enfatizó que esta obra da cumplimiento a una de las demandas más sentidas de las familias de la zona, quienes diariamente padecen las complejidades del tráfico en este polígono.

El proyecto contempla el aprovechamiento de un derecho de paso perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se habilitará una vialidad de doble sentido. El trayecto conectará Paraje San José con la lateral del Parque Industrial Mitras antes de incorporarse definitivamente a la Avenida Lincoln. Cabe destacar que la nueva ruta estará destinada exclusivamente a vehículos no pesados.

Los trabajos de infraestructura se ejecutarán en dos etapas principales:

1. Primera etapa: Adecuaciones iniciales para habilitar el acceso hacia la lateral del Parque Industrial Mitras.

2. Segunda etapa: Pavimentación definitiva de toda la vialidad hasta su interconexión final con Avenida Lincoln.

Actualmente, cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura ya realizan labores de limpieza, retiro de escombro, nivelación de terreno y preparación de terracerías en el derecho de paso. Asimismo, se comenzó a verter carpeta asfáltica recuperada para dar estabilidad provisional al suelo mientras se concretan las gestiones de recursos y permisos con la CFE.

A la par de la conectividad vial, el municipio y Agua y Drenaje de Monterrey ejecutan acciones de infraestructura hidráulica:

Drenaje: Trabajos vigentes de instalación y recuperación del drenaje sanitario en la zona.

Pluviales: En un lapso estimado de dos semanas arrancará el desazolve de un pluvial clave para solucionar las inundaciones y acumulaciones de agua recurrentes, especialmente cerca de la gasolinera de la lateral de Avenida Lincoln.

Este proyecto integral, sustentado técnicamente en un estudio vial elaborado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), representa el primer paso de un plan integral de mejora de servicios y conectividad para los habitantes de Paraje San José.

Con información de Samantha Treviño.