Proyecta Nuevo León cerrar 2025 con baja de 53% en homicidios

Además de la disminución en homicidios, se prevé 27% menos en robos, según la Mesa de Paz, tras inversión en seguridad y mayor coordinación.

Nuevo León proyecta cerrar el año 2025 con una reducción del 53% en homicidios dolosos y una disminución del 27% en delitos de robo, de acuerdo con un informe de la Mesa de Construcción de Paz. Los datos, actualizados al 25 de diciembre, reflejan una tendencia a la baja en los principales indicadores de seguridad en la entidad.

El reporte señala que, hasta esa fecha, se contabilizaron 718 homicidios dolosos, la cifra más baja registrada desde 2017 y menos de la mitad de los mil 539 casos reportados durante 2024. Con base en este comportamiento, autoridades estatales estiman que el cierre anual confirmará la reducción proyectada.

La menor cifra de homicidios desde 2017

Fuentes oficiales de Fuerza Civil indicaron que, de mantenerse la tendencia, la reducción del 53% sería la más alta desde la creación de esta corporación policial. El antecedente más cercano ocurrió en 2013, cuando se reportó una disminución del 51% en homicidios dolosos.

Con estos resultados, Nuevo León pasaría del quinto lugar nacional en homicidios dolosos —posición ocupada al cierre de 2024— al lugar 15 a nivel nacional al concluir 2025, según las proyecciones incluidas en el informe.

Reducción en feminicidios durante 2025

En el caso del feminicidio, el indicador más reciente de la Fiscalía General de Justicia reportó una disminución del 74% al cierre de noviembre. Las autoridades estiman que esta proporción se mantendrá al concluir el año, de acuerdo con la evolución de las cifras registradas.

Delitos patrimoniales también muestran descenso

El informe destaca que los delitos patrimoniales presentan una reducción global del 27% en comparación con el año anterior. Entre los rubros con mayor disminución se encuentran el fraude, con una baja del 39%, y el robo de vehículo, con un 32% menos.

Asimismo, se reportó una reducción del 27% en el robo en carretera y del 26% en el robo a casa habitación, cifras que forman parte del balance general presentado por la Mesa de Construcción de Paz.

Inversión de más de 30 mil millones de pesos a seguridad rinde respuesta: FC

Fuerza Civil atribuyó estos resultados a la inversión de más de 30 mil millones de pesos realizada en el ramo de seguridad durante el actual sexenio, así como a la coordinación interinstitucional a través de la Mesa de Construcción de Paz.

En este mecanismo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia, la Agencia Estatal de Investigaciones y las corporaciones municipales de seguridad pública.