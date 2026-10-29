Proyecta Nuevo León $4,500 millones para la UANL en 2027

El gobernador Samuel García destacó que el presupuesto destinado a la institución ha aumentado de manera sostenida desde el inicio de su gestión

El gobernador Samuel García refrendó el compromiso de su Administración con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y proyectó una aportación estatal de $4,500 millones de pesos para 2027, lo que representaría un incremento de 125 % respecto a los $2,000 millones de pesos destinados en 2022.

Durante el Informe de Actividades del rector de la UANL, Santos Guzmán López, el Mandatario estatal destacó que el presupuesto destinado a la institución ha aumentado de manera sostenida desde el inicio de su gestión, al pasar de $2,000 millones de pesos a $4,000 millones este año, con la expectativa de alcanzar los $4,500 millones el próximo.

“Hace 4 años, en 2022, la parte estatal de la Universidad era de $2,000 millones de pesos. Hoy es de 4,000, y si Dios quiere y con presupuesto el año que entra va a ser de 4,500. Prácticamente hemos duplicado el recurso estatal”, señaló.

García también reconoció el trabajo conjunto con el rector para ampliar la cobertura educativa y fortalecer los programas académicos, entre los que destacó la Educación Dual, así como las prácticas profesionales y la formación en idiomas.

“Estos 5 años de consolidación, quiero decirles que la Autónoma de Nuevo León es hoy primer lugar en educación dual, primer lugar en inglés, primer lugar en cursos en el extranjero, primer lugar en prácticas, y no solo prácticas, las mejores pagadas del país, y primer lugar en estudios académicos”, afirmó.

Por su parte, Guzmán López presentó las acciones y los resultados de la Universidad durante el último año, enmarcados en los ejes rectores del Plan de Desarrollo Institucional UANL 2019-2030, enfocados en la excelencia docente, la inclusión y la vinculación estratégica.

El rector destacó la capacidad de la comunidad universitaria para enfrentar los retos educativos y subrayó la importancia de brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para su desarrollo profesional.

“Los jóvenes son dueños del futuro y nuestra responsabilidad es ofrecer los conocimientos, las herramientas y los valores que permitan construir”, expresó.

Entre los proyectos previstos para el próximo año, anunció jornadas especiales de titulación para facilitar que los egresados obtengan sus títulos profesionales, así como la continuidad de la expansión de la cobertura académica en distintos municipios de Nuevo León.

La oferta educativa, que comenzó a ampliarse en Juárez, actualmente llega a Apodaca, Cadereyta, Ciénega de Flores, Galeana, García, Linares, Sabinas Hidalgo y Santiago. Además, la Universidad prevé extenderla próximamente a Escobedo y Montemorelos.

Al informe asistieron autoridades universitarias, funcionarios de los tres niveles de gobierno, representantes del sector académico y estudiantes, entre ellos el secretario general de la UANL, Mario Alberto Garza Castillo; el secretario académico, Jaime Castillo Elizondo, y el abogado general, Sergio Manuel Sánchez Trejo.