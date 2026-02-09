Proyecta NL 80 mil viviendas con Vivienda para el Bienestar

Miles de habitantes recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Juárez durante la entrega de casas del programa Vivienda para el Bienestar en Nuevo León

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en el municipio de Juárez, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, subrayó que el estado enfrenta un fuerte crecimiento poblacional, por lo que el acceso a la vivienda se ha convertido en una prioridad.

“El estado recibe alrededor de 150 mil personas cada año, además de 90 mil nacimientos anuales, lo que nos obliga a trabajar de manera coordinada con la federación para ampliar la oferta de vivienda”.

El mandatario estatal resaltó que como parte de esta estrategia, Nuevo León tiene una meta sexenal de 80 mil viviendas.

Gobierno estatal colaborará para acelerar vivienda social

Durante el evento realizado en la colonia Villa de Palma Nova, segundo sector, García Sepúlveda aseguró que el Gobierno del Estado colaborará con la federación para facilitar terrenos, desarrollo urbano y permisos, a fin de acelerar la construcción de vivienda social dirigida a las familias de menores ingresos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Nuevo León es la sexta entidad del país donde inicia la entrega de casas del programa Vivienda para el Bienestar, el cual contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas a nivel nacional y la reestructuración de créditos impagables en beneficio de más de 5 millones de familias.

En el caso de Nuevo León, se informó que, de las 80 mil viviendas proyectadas, 67 mil serán construidas por el Infonavit, 10 mil por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 4 mil por el Fovissste, además de la entrega de 3 mil escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Infonavit aumentó meta de construcción en la entidad

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que la meta del instituto en la entidad aumentó de 30 mil a 67 mil viviendas, lo que representa una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

Añadió que actualmente existen 11 proyectos contratados, que suman 10 mil 700 viviendas, de las cuales ocho ya se encuentran en construcción.

Reestructuran créditos y definen características de viviendas

Asimismo, destacó que en Nuevo León se han reestructurado 610 mil créditos impagables del Infonavit, permitiendo a miles de familias mejorar sus condiciones financieras y conservar su patrimonio.

Las viviendas contempladas dentro del programa cuentan con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, están dirigidas a personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos y forman parte del compromiso federal y estatal de garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho social.