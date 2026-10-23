Proyecta NL 14% más de presupuesto para el 2027

El presupuesto contempla contratar deuda por $12,397 millones de pesos, aumentar las transferencias a municipios y priorizar la seguridad y la justicia

Nuevo León proyecta un gasto de 177 mil 939 millones de pesos para 2027, un incremento de 14% respecto a los 156 mil 264 millones de pesos que se ejercen este año bajo el esquema de reconducción presupuestal.

El paquete financiero incluye una deuda de 12 mil 397 millones de pesos, integrada por 9 mil 690 millones para el gobierno central y 2 mil 707 millones para Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

Además, el estado estima incrementar en 7.2% los recursos que transfiere a los municipios, en comparación con el monto que les entregará al cierre de este año, informó el encargado de la Tesorería estatal, Ulises Carlín de la Fuente.

Nuevo León descarta nuevos impuestos en 2027

El funcionario dio a conocer las proyecciones tras una reunión informativa con diputados locales de distintas fuerzas políticas, excepto las bancadas del PRI y PAN, así como representantes de cámaras empresariales y del Consejo Nuevo León.

Durante el encuentro, Carlín de la Fuente explicó que la estimación de ingresos considera los recursos provenientes de la Federación, la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). También aseguró que el gobierno estatal no contempla crear nuevos impuestos.

“No hay nuevos impuestos (...) Vemos que llega recurso de la federación y vemos también el tema de la inflación y el crecimiento del PIB nos ayuda a nosotros a hacer ahora sí la planeación de cuánto es lo que se estima recibir”, indicó.

En noviembre de 2025, la administración estatal presentó al Congreso local un proyecto de presupuesto por 179 mil 494 millones de pesos. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada debido a diferencias políticas.

Proponen deuda por 12 mil 397 millones de pesos

Uno de los temas revisados durante la reunión fue la capacidad de endeudamiento de Nuevo León, que se mantiene en semáforo verde, de acuerdo con lo expuesto por el encargado de la Tesorería.

Carlín de la Fuente explicó que la Ley de Disciplina Financiera permite contratar deuda de hasta 15% para el gobierno central bajo esas condiciones. Según sus estimaciones, el límite equivaldría a aproximadamente 14 mil 600 millones de pesos.

No obstante, el estado optó por solicitar 9 mil 690 millones de pesos para el gobierno central, además del financiamiento previsto para Agua y Drenaje de Monterrey. La contratación de estos recursos todavía deberá ser aprobada por los diputados locales.

Destinarían financiamiento a las nuevas líneas del Metro

El funcionario señaló que, de aprobarse la deuda, los recursos deberán utilizarse en obras de inversión pública productiva. Entre los proyectos mencionados destacó la continuación de las nuevas líneas del Metro de Monterrey.

“El financiamiento que se obtenga tiene que ir a inversión pública productiva y en este caso la principal obra que tenemos y que está a la vista de todos es continuar las nuevas líneas del Metro”, dijo el tesorero en funciones.

El proyecto presupuestal también contempla recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, áreas que serán prioritarias para la administración estatal durante el próximo año.

De acuerdo con Carlín de la Fuente, se prevé destinar 20 mil 633 millones de pesos a seguridad y justicia, con el objetivo de fortalecer las instituciones y brindar mayor protección a la ciudadanía.

Entregarán proyecto presupuestal el 20 de noviembre

El encargado de la Tesorería informó que el proyecto de Presupuesto 2027 será entregado al Congreso de Nuevo León el próximo 20 de noviembre, fecha que, señaló, corresponde al último día establecido por la ley.

En la reunión participaron la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña; el coordinador de Morena, Tomás Montoya; el diputado independiente Rodrigo Montemayor, y la coordinadora del Partido Verde, Claudia Chapa.

También acudieron representantes de Caintra, Canaco, Coparmex, Canadevi, Caprobi, Index y Consejo Nuevo León, quienes revisaron los retos financieros y las prioridades de gasto para 2027.

El gobierno estatal también informó que los recursos para organizar las elecciones del próximo año están garantizados y que mantiene conversaciones con los organismos responsables para detallar sus necesidades presupuestales.

La propuesta deberá pasar por la revisión del Congreso local, donde se determinará si se aprueba el monto de gasto proyectado y el financiamiento solicitado para el siguiente ejercicio fiscal.

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