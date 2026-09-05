Proyecta Monterrey retirar semáforo en Morones Prieto

Municipio contempla eliminar dispositivo vial frente a colonia Del Carmen y construir un puente peatonal; residentes exigen un nuevo estudio de vialidad

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En un intento por resolver un nudo vial con más de 30 años de antigüedad, el Municipio de Monterrey proyecta el retiro del semáforo ubicado sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Del Carmen.

La medida busca agilizar la circulación vehicular en las horas pico, pero ha encendido las alarmas entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la modificación empeorará el tráfico y dificultará los accesos a sus hogares.

De acuerdo con los dictámenes de movilidad del municipio, el semáforo actual interrumpe el flujo de poniente a oriente, provocando largas filas de vehículos que se agudizan durante las mañanas debido a la cercanía de la Prepa Tec Eugenio Garza Sada.

Para mantener la circulación continua, las autoridades contemplan las siguientes adecuaciones:

• Rediseño vial: Se modificará el carril derecho de Morones Prieto para que el ingreso a la colonia Del Carmen se realice a través de la calle España.

• Nuevas rutas de retorno: Quienes transiten de oriente a poniente deberán desplazarse hasta el retorno de la Calzada Mauricio Fernández para dar la vuelta e ingresar a la colonia por la calle España.

• Infraestructura para peatones: Para sustituir el cruce semaforizado, se prevé la construcción de un puente peatonal equipado con elevadores para garantizar la seguridad de los peatones.

Ante el incremento de automóviles, personal de Movilidad opera en la zona en dos turnos (de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 19:00 horas) para coordinar el semáforo y agilizar el paso en las horas de mayor carga vehicular.

Aunque el proyecto está en fase de planeación, el Municipio aún no ha precisado la fecha de inicio de los trabajos.

La iniciativa ha generado un firme rechazo entre los residentes de la colonia Del Carmen, quienes sostienen que la eliminación del semáforo provocará un cuello de botella para salir de la zona e incorporarse a Morones Prieto con dirección al oriente.

"Por favor, no nos quiten el semáforo, nos vamos a ver súper afectados aquí en la col. Del Carmen. El tráfico no va a disminuir, será peor tanto en la mañana como en la tarde; los peatones y los residentes no vamos a poder entrar y salir. ¿A dónde nos van a llevar?, se lo suplicamos por favor", expresó Susana Díaz, vecina del sector.

Los residentes señalan que al no contar con una fase de alto para la avenida principal, los vehículos que intenten salir del sector quedarán atrapados por el continuo flujo vehicular. Por ello, hacen un llamado a las autoridades municipales para detener el proyecto y elaborar un estudio integral de vialidad que considere las necesidades reales de la comunidad.