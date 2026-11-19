El espacio permitirá recibir orientación en un solo lugar sobre los requisitos y reglamentos necesarios para poner en marcha sus proyectos productivos

Para reducir las complicaciones al abrir un negocio y facilitar la llegada de nuevas inversiones, el municipio de Guadalupe anunció que proyecta crear una ventanilla única que concentre los trámites, asesoría y acompañamiento para emprendedores.

El alcalde Héctor García informó que este espacio permitirá a quienes buscan iniciar una empresa recibir orientación en un solo lugar sobre los requisitos y reglamentos necesarios para poner en marcha sus proyectos productivos.

La propuesta fue presentada durante el foro “Competitividad desde lo local: la visión de los municipios para impulsar la inversión y el desarrollo industrial”, donde el edil destacó que también se brindará apoyo a los empresarios que ya operan en la ciudad y buscan fortalecer sus negocios.

“Que sea el centro municipal de gestión para los empresarios que quieren empezar a emprender, para quienes ya tienen una actividad productiva en el Municipio y necesitan acompañamiento para su crecimiento financiero o para impulsar alguna iniciativa de ley”, señaló el alcalde.

García explicó que, además de la ventanilla única, su administración trabaja en la elaboración de un nuevo Reglamento de Desarrollo Económico, con el propósito de establecer las herramientas y oportunidades disponibles para quienes desean invertir o emprender en Guadalupe.