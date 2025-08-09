Proxpol de Escobedo auxilia a hombre con reporte de extravío

Policías de Escobedo hallaron a un hombre de 61 años con reporte de desaparición y lo reunieron con su familia sano y salvo tras brindarle atención

En Escobedo, elementos de la Policía de Proximidad evitaron que un hombre de 61 años sufriera un colapso por sed, hambre y cansancio, luego de encontrarlo caminando sin rumbo por el Libramiento Noroeste.

El hombre, identificado como Juan Pedro Molina Villagrán, explicó que quería regresar a su casa, pero no recordaba la dirección. Al verificar sus datos, los oficiales confirmaron que tenía un reporte de búsqueda activo desde el 4 de agosto.

Para garantizar su seguridad, los agentes lo trasladaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde personal de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) se encargó de contactar a sus familiares. Mientras llegaban por él, le brindaron agua, alimentos y un lugar para descansar.

Su hermana, Magdalena Molina Villagrán, acudió a recogerlo y contó que han vivido juntos por más de dos décadas en la colonia Bosques de La Huasteca, en Santa Catarina. La familia dijo desconocer cómo salió de la vivienda y aseguró que, para prevenir futuros incidentes, tomarán medidas de supervisión más estrictas.