Provocará frente frío lluvias y descenso térmico en Nuevo León

El desplazamiento del frente frío número 4 provocará precipitaciones de hasta 80 por ciento y valores mínimos de 13 grados en la entidad.

Lluvias y un descenso en las temperaturas se esperan en Nuevo León durante los próximos días debido al desplazamiento del sistema frontal número 4, que permanecerá con características de estacionario, informó Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada de este viernes y extenderse hasta el lunes, principalmente con lluvias ligeras, aunque no se descartan episodios moderados en algunas regiones.

Estas condiciones también estarán acompañadas de rachas moderadas de viento y un descenso en las temperaturas, por lo que durante el fin de semana se esperan mínimas de entre 12 y 14 grados centígrados y máximas de 18 a 20 grados.

Pronóstico térmico y probabilidad de lluvias para la zona metropolitana

Para Monterrey y su área metropolitana, Protección Civil pronosticó temperaturas mínimas de 18 grados para este viernes, mientras que el sábado, domingo y lunes podrían descender hasta los 13 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, el pronóstico contempla un 50 por ciento para este viernes, 70 por ciento el sábado, 80 por ciento el domingo y 40 por ciento para el lunes.

Recomendaciones a automovilistas y monitoreo permanente

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, protegerse de los cambios de temperatura y extremar precauciones al conducir, especialmente durante las lluvias.

Exhortaron a los automovilistas a reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes.

Protección Civil informó que, desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y su evolución para alertar oportunamente a la población.

Temperaturas mínimas en la urbe regia

Durante el fin de semana se esperan temperaturas mínimas de entre 12 y 14 °C, así como máximas que oscilarán entre los 18 y 20 °C.